Щоб не зав'яли та не згнили: 6 ключових порад для поливу рослин

Знання того, як правильно поливати рослини, може суттєво вплинути на ріст листяних улюбленців. Наприклад, одна й та сама рослина потребуватиме різної кількості води, залежно від того, чи на сонячній вона ділянці чи в напівосвітленій, а також від її віку.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Дотримуйтесь найкращого часу для поливу

Найкраще поливати рослини вранці або ввечері, незалежно від того, поливаєте ви їх щотижня, щодня або двічі на день. Це особливо актуально для рослин на відкритому повітрі і допомагає уникнути втрати вологи від випаровування.

Оскільки ґрунт вранці прохолодніший, ранковий полив дозволяє воді просочитися до коріння до півдня. Те ж саме можна сказати і про пізній вечірній полив.

Поливайте молоді рослини частіше

Рослини, які перебувають у вашому домі чи саду менше року, потребують більше води, ніж ті, що вже прижилися.

Плануйте частіший полив для цих рослин, але будьте обережні, щоб не перезволожити їх. Це ж правило стосується і саджанців - їм потрібно ще більше води, ніж молодим рослинам, до двох разів на день.

Уникайте надмірного поливу

Хоча рослини люблять воду, надмірний полив може бути шкідливим. Додавайте воду в горщики до тих пір, поки вона не потече з дренажних отворів на дні.

До того ж горщики без дренажних отворів повинні мати якийсь захист від загнивання коренів, наприклад, каміння або інший уловлювач вологи на дні.

Таким чином, ви будете знати, що ґрунт і коріння мають доступ до вологи по всьому горщику.

Уникайте надмірного поливу рослин (фото: Freepik)

Уникайте перенасичення, додаючи рівно стільки води, щоб вона стікала з дна. Якщо ви повернетеся пізніше, щоб знову полити рослину, а верхня частина ґрунту буде вологою, ймовірно, поливати її ще раз поки що не потрібно.

Слідкуйте за погодою

Потреба рослин у воді залежить від пори року. Взимку рослинам зазвичай потрібно менше води, оскільки дні коротші і рослини перебувають у фазі спокою.

У теплішу погоду (особливо навесні) плануйте поливати кімнатні рослини раз на тиждень.

З підвищенням температури наприкінці весни та влітку листяним улюбленцям необхідно більше води, оскільки через спеку волога випаровується раніше, ніж рослина може її використати.

Ви можете виявити, що ваші рослини потребують поливу кілька разів на тиждень або навіть щодня.

Поливайте саме ґрунт

Хоча ми зазвичай говоримо "поливати рослини", важливо поливати основу рослини (тобто ґрунт), а не саму рослину, не на листя чи квіти.

Це гарантує, що вода потрапить туди, де вона потрібна - до коріння. Якщо поливати рослину водою, це може призвести до грибкових захворювань і навіть до пошкодження листя.

Тримайте горщики сухими

Хоча це може здатися нелогічним, дно горщика має бути сухим для здоров'я вашої рослини. Якщо горщики стоять у воді (або їх занадто часто занурюють у воду), рослини можуть отримати кореневу гниль, або загинути.

Якщо ви використовуєте блюдця під кашпо для збору води і бруду, виливайте з них рідину після поливу і після дощу, щоб коріння і ґрунт залишалися вологими, а не промоклими.