Посівний календар на березень 2023: коли суворо заборонено сіяти

Місячні фази у березні 2023:

зростаючий - з 1 по 6 число та з 23 по 31;

повня - 7 березня;

щербатий (той, що убуває) - з 8 по 21 число;

молодик - 22 березня.

Сприятливі дні для посіву:

1-3 березня;

6 березня;

8-17 березня;

24-30 березня.

Несприятливі дні для посіву:

4-5 березня;

7 березня;

18-23 березня;

31 березня.

Місячний посівний календар на березень 2023 (фото: vikna.tv)

Що висаджувати за датами, які роботи проводити

1-3 березня: перець, помідори, огірки, баклажани, капусту (будь-яку - білокачанну, савойську, броколі, кольрабі), однорічні квіти.

4-5 березня. Ці дні вважаються не дуже сприятливими для посіву більшості рослин, проте можна розпушувати грунт, обрізати дерева, кущі. А в теплиці усе ж можна сіяти салат, фенхель та базилік у теплиці.

6 березня. Займіться посівом декоративних рослин: їх можна поливати, підживлювати та обробляти натуральними засобами від хвороб і шкідників.

7 березня - повня. У цей час займатись рослинами взагалі не рекомендовано.

8-17 березня: займіться садівництвом. Можна висаджувати декоративні рослини, багаторічні чи однорічні квіти; доглядати за кімнатними та тепличними рослинами.

Також сприятливий час для посіву розсади капусти, огірків, селери, спаржі, цибулі-порей, болгарського перцю, ранньої редиски.

В саду можна прищеплювати дерева, займатися обрізкою, підживленням, обробкою органічними добривами, розпушуванням ґрунту в саду та на городі.

18-23 березня. У ці дні, а особливо на новий місяць 22 березня, не варто займатись городництвом та садівництвом. Однак найпростіші процедури (прополювання, підгортання рослин, оброблення рослин від шкідників) виконувати можна.

24-30 березня: можна виконувати будь-яку роботу, окрім обприскування рослин хімікатами.

Рекомендовано сіяти зелень, помідори, різні види капусти, баклажани, болгарський перець, огірки, квасолю, горох та однорічні квіти.

Можна проводити санітарні справи в саду (прищеплювати та обрізати рослини, вносити мінеральні добрива тощо).

31 березня. У цей день краще активно не працювати з рослинами, але можна підготувати грядки для майбутніх посадок та привести город до ладу.