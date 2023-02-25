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Посівний календар на березень 2023: коли суворо заборонено сіяти

Посівний календар на березень 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Посівний календар на березень 2023 року зорієнтує городників, садоводів, а також любителів кімнатних рослин, коли краще не займатися посадкою розсади, дерев, кущів та городини, а які дні вважаються дуже вдалими.

Побудований такий свого роду "графік" за фазами Місяця, адже вважається, що саме це допоможе або завадить рослинам проростати, укріплюватися, набиратися сил і вплине на майбутній врожай.

Коли і що садити та сіяти в перший місяць весни - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Місячні фази у березні 2023:

  • зростаючий - з 1 по 6 число та з 23 по 31;
  • повня - 7 березня;
  • щербатий (той, що убуває) - з 8 по 21 число;
  • молодик - 22 березня.

Сприятливі дні для посіву:

  • 1-3 березня;
  • 6 березня;
  • 8-17 березня;
  • 24-30 березня.

Несприятливі дні для посіву:

  • 4-5 березня;
  • 7 березня;
  • 18-23 березня;
  • 31 березня.

Місячний посівний календар на березень 2023 (фото: vikna.tv)

Що висаджувати за датами, які роботи проводити

1-3 березня: перець, помідори, огірки, баклажани, капусту (будь-яку - білокачанну, савойську, броколі, кольрабі), однорічні квіти.

4-5 березня. Ці дні вважаються не дуже сприятливими для посіву більшості рослин, проте можна розпушувати грунт, обрізати дерева, кущі. А в теплиці усе ж можна сіяти салат, фенхель та базилік у теплиці.

6 березня. Займіться посівом декоративних рослин: їх можна поливати, підживлювати та обробляти натуральними засобами від хвороб і шкідників.

7 березня - повня. У цей час займатись рослинами взагалі не рекомендовано.

8-17 березня: займіться садівництвом. Можна висаджувати декоративні рослини, багаторічні чи однорічні квіти; доглядати за кімнатними та тепличними рослинами.

Також сприятливий час для посіву розсади капусти, огірків, селери, спаржі, цибулі-порей, болгарського перцю, ранньої редиски.

В саду можна прищеплювати дерева, займатися обрізкою, підживленням, обробкою органічними добривами, розпушуванням ґрунту в саду та на городі.

18-23 березня. У ці дні, а особливо на новий місяць 22 березня, не варто займатись городництвом та садівництвом. Однак найпростіші процедури (прополювання, підгортання рослин, оброблення рослин від шкідників) виконувати можна.

24-30 березня: можна виконувати будь-яку роботу, окрім обприскування рослин хімікатами.

Рекомендовано сіяти зелень, помідори, різні види капусти, баклажани, болгарський перець, огірки, квасолю, горох та однорічні квіти.

Можна проводити санітарні справи в саду (прищеплювати та обрізати рослини, вносити мінеральні добрива тощо).

31 березня. У цей день краще активно не працювати з рослинами, але можна підготувати грядки для майбутніх посадок та привести город до ладу.

Дізнайтеся також, коли і як садити помідори на розсаду, щоб отримати багатий урожай влітку.

Також читайте про терміни і правила посадки розсади огірків.

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