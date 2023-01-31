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"Нова пошта" відкриє власну авіакомпанію: що відомо

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Вівторок 31 січня 2023 15:44
"Нова пошта" відкриє власну авіакомпанію: що відомо "Нова пошта" запускає власну авіакомпаіню (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Компанія "Нова пошта" планує відкрити власну авіакомпанію для доставки та отримання посилок за кордон. Крім того, у 2023 році мережа розшириться на деякі країни Європи та збільшить кількість локацій у Польщі.

Про це розповів співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов в інтерв'ю Forbes.

Що відомо про авіакомпанію "Нової пошти"

Співвласник "Нової пошти" Вʼячеслав Климов розповідає, що відкриття власної авіакомпанії - це хороше логістичне рішення. Авіалінія матиме назву "Supernova Airlines".

"Власна авіакомпанія - це, по-перше, більша швидкість доставки посилок. По-друге, це якість, оскільки ми отримуємо повний контроль над логістикою", - каже він.

Раніше НП користувалася послугами інших авіакомпаній, проте недоліки були в тому, що компанія залежала від кількості вільного місця та вартості цих перевезень.

Уже в березні власна авіакомпанія "Нової пошти" розпочне перші комерційні рейси. Зараз закінчуються тестові польоти.

&quot;Нова пошта&quot; відкриє власну авіакомпанію: що відомо

"Нова пошта" відкриває власну авіакомпанію "Supernova Airlines" (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Компанія перевозитиме посилки двома літаками АН-26 1978-го та 1982-го років. Вони перевозитимуть вантажі лише по Європі, а розташовуватися будуть у Польщі до закінчення війни.

Щодо міжнародних посилок в Україну, то їх доставлятимуть наземними шляхами через закриття повітряного простору. Після закінчення війни літаки НП доставлятимуть вантажі в аеропорти "Бориспіль" і "Львів".

Нові відділення в Європі

У жовтні минулого року НП з'явилася в кількох містах Польщі, адже саме в цій країні перебуває велика кількість українських біженців. До грудня середня кількість доставок через усі польські відділення складала 2 500 на добу.

У першій половині 2023 року відділення пошти з'являться в Німеччині, Литві, Чехії та Румунії. Кількість відділень у Польщі зросте до 48. І хоч поки "Нова пошта" не доставляє між країнами Європи, у майбутньому це ймовірно зміниться.

Раніше ми розповідали, яке унікальне відділення відкрила "Нова пошта".

Читайте також, що змінилося в тарифах "Нової пошти" від початку 2023 року.

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