"Нова пошта" відкрила унікальне відділення: в чому його "фішка"
"Нова пошта" відкрила перше вантажне відділення Nova Post у Польщі. Воно з’явилося у Варшаві. Його “фішка” у тому, що туди будуть доставлятися відправлення вагою до 1000 кілограмів. Так само звідти можна буде відправляти великогабаритні й важкі посилки.
Більше деталей про унікальне відділення Nova Post в столиці Польщі читайте в нашому матеріалі нижче.
Чому вантажне відділення Nova Post у Варшаві - це важливо?
З вантажного відділення можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення "Нової пошти" в Україні або ж на адресу отримувача.
Строк доставки вантажів такий, як і для посилок - від 5 днів.
Додамо, що вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.
Загалом у Польщі станом на сьогодні працює 18 відділень "Нової пошти", звідки українці можуть відправляти посилки, або де можуть отримувати їх: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному - у Жешуві та Лодзі.
Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна переглянути за на офіційному сайті НП за цим посиланням.
Раніше ми писали, що "Нова пошта" суттєво підвищила тарифи у 2023 році.
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