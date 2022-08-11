"Новая почта" внедрила новую важную функцию, которая упростит жизнь украинцев: цена и инструкция

Украинцы отныне могут отправлять посылки с почтоматов "Новой почты". Однако эта важная и удобная услуга действует пока только в определенных городах.

Что и как можно отправлять с почтоматов, сколько это стоит - читайте и смотрите в материале Styler.

Как отправить посылку с почтомата?

Для начала нужно создать посылку в мобильном приложении "Новой почты". Далее посылку стоит упаковать. При этом маркировка не требуется. Подходите к ближайшему поштомату, выбираете в приложении посылку и нажимаете "Открыть ячейку". На финальном этапе кладете посылку в ячейку и подтверждаете загрузку. Конечно, закрываете дверцу. И - все. Ждете, когда посылка поступит адресату.

Что можно и нельзя отправить с почтомата?

Отправлять с почтоматов можно книги, документы, обувь, одежду, игрушки, посуду, косметику, мелкую бытовую технику.

Главное, чтобы размер посылки не превышал 40x60x30 см, вес был меньше, чем 20 кг, а объявленная стоимость - не более 6000 гривен.

Однако есть список запрещенных к отправке через почтомат вещей. Как вот например:

деньги

ценные бумаги

оружие

животные

насекомые

продукты питания

лекарственные средства

отправления со сроком годности до 5 суток и требующие определенного температурного режима

наркотики

посылки с сильным запахом

грязные отправления

другие предметы, запрещенные действующим законодательством Украины.

Также стоит помнить, что из одной ячейки можно осуществить одну отправку.

Как правильно запаковывать посылку?

"Новая почта" советует клиентам использовать коробки НП, ведь они соответствуют требованиям.

Но если такой коробки нет под рукой, то можно осуществить упаковку другим способом. Главное, придерживаться ниже перечисленных правил.

Выберите надежный картон: 3-слойный гофрокартон для легкой отправки или 5-слойный гофрокартон для тяжелой отправки.

Если коробка высокая - укрепите вставками.

Не используйте коробки с повреждениями, щелями, влажными пятнами и разрывами.

Также не забывайте, что посылку стоит фиксировать надежно, чтобы не было полостей и выпуклых сторон.

"Для этого используй три наполнителя, на выбор: воздушно-пузырчатая пленка, смятая бумага или пенопласт. Если отправка хрупкая, проследите, чтобы контакта с коробкой не было. Защитите хрупкое наполнителями", - советуют в НП.

Затем плотно заклейте коробку широким скотчем, который крепко держится, не отстает от коробки и закрывает все щели.

Сколько стоит отправка посылки из почтомата?

Стоимость отправки документов и других посылок отличается. Сейчас тарифы такие:

Добавим, что найти ближайший к себе почтомат "Новой почты" по этой ссылке.

Также следует отметить, что воспользоваться услугой могут жители Киева, Львова, Полтавы, Одессы, Днепра, Винницы и других городов.