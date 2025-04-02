Посічені кінчики волосся: чи можна їх "вилікувати" без стрижки?

Чому січеться волосся

Посічене волосся - це наслідок пошкодження його структури, коли лусочки кутикули, що захищають волосину, відкриваються або ламаються. Ось кілька основних причин цього:

недостатній догляд - неправильне або нерегулярне зволоження волосся, використання агресивних шампунів або неправильно підібраних косметичних засобів може спричинити посічені кінчики

- неправильне або нерегулярне зволоження волосся, використання агресивних шампунів або неправильно підібраних косметичних засобів може спричинити посічені кінчики термальне і механічне пошкодження - часте використання фену, плойки, а також грубе розчісування мокрого волосся, можуть пошкодити його структуру

- часте використання фену, плойки, а також грубе розчісування мокрого волосся, можуть пошкодити його структуру вплив зовнішнього середовища - сонце, холод, вітри, забруднене повітря та хлорована вода висушують волосся, роблячи його крихким і схильним до посічення

- сонце, холод, вітри, забруднене повітря та хлорована вода висушують волосся, роблячи його крихким і схильним до посічення неправильне харчування - дефіцит вітамінів і мінералів (особливо вітамінів групи B, цинку, омега-3 жирних кислот) може погіршити стан волосся

- дефіцит вітамінів і мінералів (особливо вітамінів групи B, цинку, омега-3 жирних кислот) може погіршити стан волосся часте фарбування та хімічні процедури - агресивні хімічні засоби для фарбування, хімічні завивки або освітлення волосся можуть серйозно пошкодити його структуру

Трихолог Керрі Ейтс розповіла, що посічені кінчики виникають, коли порушується захисна зовнішня кутикула волосся. Без цього захисного шару внутрішня кора стає оголеною, в результаті чого волосся слабшає та відділяється на кінцях.

Посічені кінчики можуть мати різні форми, в залежності від ступеня пошкодження волосся та його типу. Виділяють такі основні типи:

тип "Y" - волосина роздвоюється на два або три кінчики, утворюючи форму "Y". Це один з найбільш поширених типів, що свідчить про значне пошкодження кутикули

- волосина роздвоюється на два або три кінчики, утворюючи форму "Y". Це один з найбільш поширених типів, що свідчить про значне пошкодження кутикули тип "X" - кінчики волосся розшаровуються на кілька напрямків, утворюючи схожу на хрестову форму. Це вказує на дуже сухе і пошкоджене волосся

- кінчики волосся розшаровуються на кілька напрямків, утворюючи схожу на хрестову форму. Це вказує на дуже сухе і пошкоджене волосся "зигзаг" - волосина має вигин або нерівності на кінці, що призводить до її розщеплення. Зазвичай цей тип посічених кінчиків з’являється через механічні пошкодження (наприклад, неправильне розчісування)

- волосина має вигин або нерівності на кінці, що призводить до її розщеплення. Зазвичай цей тип посічених кінчиків з’являється через механічні пошкодження (наприклад, неправильне розчісування) "тріщина" - кінчик волосини виглядає, як маленька тріщина, що утворюється через сильне висушування або хімічні пошкодження

Чи можна "заклеїти" посічені кінчики

Існує думка, що нібито певні доглядові засоби для волосся можуть "заклеїти" посічені кінці. Однак, це не так.

Посічені кінчики - це розщеплення одного стрижня волосся, і коли є внутрішнє пошкодження стрижня волосся, ніщо не може його "заклеїти".

Єдине справжнє "лікування" посічених кінчиків - обрізати їх. Підстригати волосся варто кожні 8-12 тижнів, щоб запобігти сильному посіченню. Однак, якщо ви часто робите укладку, то ідеально підстригати кожні 6-8 тижнів.

Існують певні засоби для догляду за волоссям, які можуть лише мінімізувати появу посічення.

Кондиціонери та олійки, які містять пом’якшуючі та зволожуючі засоби, можуть розгладити кутикулу, тим самим зменшивши завивку та надавши волоссю здоровішого вигляду.

Найкращий спосіб запобігти посіченим кінчикам - дотримуватись режиму здорового догляду за волоссям. Наносьте маски для глибокого кондиціонування у свою рутину 1-2 рази на тиждень, обмежте термічні укладання та тугі зачіски та обережно розчісуйте волосся, особливо коли воно вологе, оскільки саме тоді вона найбільш крихке.