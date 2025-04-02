Посічені кінчики волосся: чи можна їх "вилікувати" без стрижки?

Посічені кінчики - одна з найпоширеніших проблем волосся, з якою стикаються усі люди. Часто на засобах догляду вказують, що нібито вони допомагають позбутися такої проблеми. Чи справді можна "вилікувати" посічене волосся?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Посічене волосся - це наслідок пошкодження його структури, коли лусочки кутикули, що захищають волосину, відкриваються або ламаються. Ось кілька основних причин цього:
Трихолог Керрі Ейтс розповіла, що посічені кінчики виникають, коли порушується захисна зовнішня кутикула волосся. Без цього захисного шару внутрішня кора стає оголеною, в результаті чого волосся слабшає та відділяється на кінцях.
Посічені кінчики можуть мати різні форми, в залежності від ступеня пошкодження волосся та його типу. Виділяють такі основні типи:
Існує думка, що нібито певні доглядові засоби для волосся можуть "заклеїти" посічені кінці. Однак, це не так.
Посічені кінчики - це розщеплення одного стрижня волосся, і коли є внутрішнє пошкодження стрижня волосся, ніщо не може його "заклеїти".
Єдине справжнє "лікування" посічених кінчиків - обрізати їх. Підстригати волосся варто кожні 8-12 тижнів, щоб запобігти сильному посіченню. Однак, якщо ви часто робите укладку, то ідеально підстригати кожні 6-8 тижнів.
Існують певні засоби для догляду за волоссям, які можуть лише мінімізувати появу посічення.
Кондиціонери та олійки, які містять пом’якшуючі та зволожуючі засоби, можуть розгладити кутикулу, тим самим зменшивши завивку та надавши волоссю здоровішого вигляду.
Найкращий спосіб запобігти посіченим кінчикам - дотримуватись режиму здорового догляду за волоссям. Наносьте маски для глибокого кондиціонування у свою рутину 1-2 рази на тиждень, обмежте термічні укладання та тугі зачіски та обережно розчісуйте волосся, особливо коли воно вологе, оскільки саме тоді вона найбільш крихке.
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