Секущиеся кончики волос: можно ли их "вылечить" без стрижки?

Секущиеся кончики - одна из самых распространенных проблем волос, с которой сталкиваются все люди. Часто на средствах ухода указывают, что якобы они помогают избавиться от такой проблемы. Действительно ли можно "вылечить" секущиеся волосы?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Секущиеся волосы - это следствие повреждения их структуры, когда чешуйки кутикулы, защищающие волос, открываются или ломаются. Вот несколько основных причин этого:
Трихолог Кэрри Эйтс рассказала, что секущиеся кончики возникают, когда нарушается защитная внешняя кутикула волос. Без этого защитного слоя внутренняя кора становится обнаженной, в результате чего волосы ослабевают и отделяются на концах.
Секущиеся кончики могут иметь разные формы, в зависимости от степени повреждения волос и их типа. Выделяют следующие основные типы:
Существует мнение, что якобы определенные уходовые средства для волос могут "заклеить" секущиеся концы. Однако, это не так.
Секущиеся кончики - это расщепление одного стержня волос, и когда есть внутреннее повреждение стержня волос, ничто не может его "заклеить".
Единственное настоящее "лечение" секущихся кончиков - обрезать их. Подстригать волосы стоит каждые 8-12 недель, чтобы предотвратить сильное сечение. Однако, если вы часто делаете укладку, то идеально подстригать каждые 6-8 недель.
Существуют определенные средства для ухода за волосами, которые могут лишь минимизировать появление сечения.
Кондиционеры и масла, которые содержат смягчающие и увлажняющие средства, могут разгладить кутикулу, тем самым уменьшив завивку и придав волосам более здоровый вид.
Лучший способ предотвратить секущиеся кончики - соблюдать режим здорового ухода за волосами. Наносите маски для глубокого кондиционирования в свою рутину 1-2 раза в неделю, ограничьте термические укладки и тугие прически и осторожно расчесывайте волосы, особенно когда они влажные, поскольку именно тогда они наиболее хрупкие.
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