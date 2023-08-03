В поисках лучшей жизни. Куда ехать украинским пенсионерам и как адаптироваться за границей

Полномасштабное вторжение России повлекло за собой массовый выезд украинцев за границу. Особенно это касается детей, женщин и пожилых людей. Многие из беженцев, вероятно, останутся в стране своего временного пребывания навсегда. Однако если человек помладше сможет относительно быстро адаптироваться, то для старшего поколения кардинальные изменения в жизни могут быть очень сложными.

Поэтому Styler поговорил с экспертами о том, какие страны Европы лучше подходят для пенсионеров и как им адаптироваться за границей.

Какую страну выбрать и на что обращать внимание

При выборе страны для постоянного проживания следует опираться не только на собственное чувство комфорта, но и на более прагматические факторы.

Глава правления Visit Ukraine Антон Тараненко считает, что нужно учесть и следующие аспекты:

медицинские услуги и доступ к ним

стабильность политической и социальной ситуации

знание языка

местная культура и обычаи

финансовая стабильность для обеспечения жизни

Важно, чтобы эти факторы либо были свободно доступными и понятными, либо по крайней мере такими, которые не сложно решать. Чем труднее решить определенный социальный вопрос, тем меньше шансов быстро и без проблем адаптироваться.

Адаптация людей старшего поколения проходит сложнее, поэтому важно подготовить все условия для этого (фото: Freepik)

Что касается выбора страны, то эксперт называет следующие:

Испания

Португалия

Дания

Польша

Сербия

Черногория

Болгария

Италия

"Эти страны известны относительно доступной ценовой политикой на еду, жилье и медицинские услуги", - объясняет специалист.

Он также добавляет, что при выборе страны для переезда пожилым людям лучше обращать внимание на похожие культурой и климатом на Украине. Это также окажет положительное влияние на процесс адаптации.

Какую помощь эти страны оказывают украинцам

Испания

Правительство Испании ввело новую денежную поддержку для людей с низким доходом, получить которую могут и украинцы. Сумма пособия составляет 200 евро, и потратить эти деньги можно только на продукты.

Выплаты могут получить те, кто:

законно и непрерывно проживали в Испании в течение предыдущего года

зарегистрированные в системе социального обеспечения или взаимного страхования

безработные, но зарегистрированные в бюро по трудоустройству, независимо от того, получают ли они пособие по безработице или субсидии

имеют доход менее 27 000 евро в год, а общее семейное имущество не превышает 75 000 евро без учета основного жилья

Ранее украинские беженцы в Испании могли получать 400 евро на одного взрослого и 100 евро на ребенка в течение полугода.

Португалия

Беженцы из Украины имеют право на разные виды социальной поддержки. Среди них:

доход от социальной интеграции - 189,66 евро для одного взрослого, 132,76 евро для каждого другого взрослого и 94,83 евро для каждого ребенка

дородовая семейная помощь для беременных - 149,85 евро

помощь семьям, имеющим детей до 18 лет, а также семьям, имеющим детей до 24 лет, если они учатся

Украинцы могут подать заявку на финансовую поддержку в офисах Института социальной защиты по ссылке.

Дания

Суммы выплат для украинских беженцев на 2023 год:

одинокая мать или одинокий отец - 1704 евро

мать и отец - 1192 евро

взрослый без детей - 852 евро

взрослый до 30 лет, проживающий вместе с родителями - 367 евро

для тех, кто сдал датский язык на уровень Dansk 2, или имеет установленный диагноз (физические или психические заболевания, мешающие получить уровень Dansk 2) - 221 евро

С другими актуальными видами пособия можно ознакомиться на сайте.

Польша

Польша больше всего поддерживает украинских беженцев. В настоящее время в стране запустили две новые программы финансовой помощи.

Финансовая помощь украинцам в Польше выплачивается международными организациями и позволяет получить от 6 000 злотых на отдельное лицо и до 7 620 злотых на семью.

Сербия

Сербия предоставляет новоприбывшим украинцам статус временной защиты и максимально продолжает ее. В настоящее время он продлен до 18 марта 2024 года.

Те, у кого уже есть карту временной защиты, должны отправить письмо на электронную почту, указав в нем:

фамилию и имя

дату и место рождения

адрес проживания в Сербии

номер текущего решения и вашего паспорта

Если вы оформляли карту временной защиты в Белградском центре по правам человека, тогда должны обратиться в это же учреждение для получения нового документа.

Черногория

Черногория также дает статус временной защиты и помощь от международных партнеров.

Если вы нуждаетесь в помощи по вопросам транспорта, жилья, гуманитарной помощи или работы, можете оставить заявку, заполнив форму или обратиться в отдел Красного Креста в вашем городе.

Болгария

Украинцы, оформившие статус временной защиты или статус беженца в стране, могут оформить единоразовую денежную помощь в размере 375 левов на человека.

Италия

Эта страна также продлила срок действия статуса временной защиты и регулярно запускает новые программы социальных выплат. Однако регистрация на последнюю из них завершилась 3 марта 2023 года.

После переезда в другую страну стоит поинтересоваться, какую помощь там оказывают украинцам, и в случае чего не пренебрегать ею (фото: Freepik)

Как смягчить процесс адаптации: практические советы

Психотерапевт Богдана Янкив говорит, что, то, как пройдет адаптация зависит от каждого человека индивидуально. В этом вопросе следует учитывать стрессоустойчивость, умение принимать новое, учиться и т. д.

Учите язык. Первым компонентом на пути к адаптации является понимание, а именно язык. Старайтесь выучить язык страны вашего пребывания. Это ключ к уверенности и интеграции. К тому же со знаниями языка шансы влиться в новое общество становятся выше.

Ищите своих. За границей есть украинские диаспоры, ассоциации и другие организации. Найдите их контакты, адреса и обратитесь. Человеку важно иметь рядом человека, особенно своего.

Стабилизируйте себя. В стрессовых ситуациях семейная связь особенно важна. Особенно это касается тех людей, которые ответственны за чье-то благосостояние, например внуки.

Максимально разгружайтесь. У вас может быть свой способ снять стресс и расслабиться: спорт, занятия с психологом, прогулки, разговоры с близким человеком. Однако не обращайтесь к психоактивным веществам, как алкоголь, сигареты или наркотики. Они никак не способны убрать стресс.

Балансируйте. Четко разграничивайте, когда вам нужно побыть одному. Каждый человек реагирует на стресс по-разному. Если чувствуете, что хотите побыть наедине, прямо скажите об этом окружению. При необходимости объясните, зачем вам это во избежание недоразумений.

Не пренебрегайте помощью. Украинцам оказывают много разносторонней поддержки, поэтому пользуйтесь ею. В новой стране это поможет вам адаптироваться и избежать стресса с оформлением документов или поиском жилья. Сохраните свои силы для других неожиданностей.