Пошта ломиться від листів? 7 зрозумілих та ефективних способів звільнити місце у Gmail

Коли місце на обліковому записі Gmail добігає кінця, працювати з поштою стає незручно, і виникає ризик пропустити важливі повідомлення. На щастя, існують прості та ефективні способи розчистити місце у поштовій скриньці, не втрачаючи при цьому потрібну інформацію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Непрочитані або небажані листи не займають багато місця в сховищі в порівнянні з іншими програмами Google, але у більшості з нас сотні, якщо не тисячі листів просто лежать у наших поштових скриньках, багато з яких є спамом, маркетинговими листами або непрочитаними.
Видалення цих листів може заощадити трохи місця. Існує багато способів прибрати ваші листи, але будьте обережні і не видаляйте важливі, тому що відновити лист після його видалення з кошика може бути складно.
Видаляти листи на Gmail просто. Ви можете вибрати всі листи та натиснути на значок кошика, щоб видалити їх. Однак це не рекомендується, оскільки це може призвести до видалення важливих листів.
Як масово видалити листи з Gmail на ПК
Як масово видалити листи з Gmail на ПК (Фото: Technology Personalized)
Як видалити листи з додатка Gmail на смартфоні
На відміну від настільного комп'ютера, Gmail не підтримує фільтри. Однак, ви можете використовувати певні ключові слова для фільтрації листів.
Щоб відфільтрувати непрочитані листи, можна використовувати is: unread. Аналогічно, якщо ви хочете відфільтрувати за певним джерелом, можна використовувати sender: from email@example.com, на тему: subject: meeting, Emails with attacheds, has: attached, за датою: before:2024/09/01 або after:2024 /01/01 і т.д.
Після того, як ви відфільтрували лист, натисніть та утримуйте будь-який лист, а потім натисніть "Вибрати все" . Щоб видалити листи, натисніть піктограму "Видалити" вгорі.
Плюси
Мінуси
Як видалити листи з додатка Gmail на смартфоні (фото: Technology Personalized)
Найбільша проблема зі сховищем у Gmail часто виникає через спам і небажані маркетингові листи, які накопичувалися роками. Ви можете легко відписатися від них, звільнити місце у сховищі на вашому обліковому записі Gmail і запобігти повторному заповненню.
Як масово відписатися від розсилок на Gmail
Плюси
Мінуси
Відпишіться від небажаних рекламних листів (фото: Technology Personalized)
З усіх сервісів Google, Google Photos та Google Drive є двома найбільшими споживачами сховища. Хоча фотографії можуть бути важливими, багато файлів, що зберігаються на Google Drive, можуть бути небажаними, наприклад старі документи та інші файли, які можуть займати значний обсяг сховища.
Ви можете переглянути своє сховище Google Drive та вибрати непотрібні файли для видалення та звільнення місця. Це можна зробити як у додатку, так і на веб-сайті.
Ви можете легко керувати своїм хмарним сховищем за допомогою Google Storage Manager. Він дозволяє вам бачити, які файли займають найбільше місця, і легко видаляти їх. Якщо ви не бажаєте видаляти дані, щоб зменшити використання сховища, ви можете стиснути файли та повторно завантажити їх на Google Drive.
Як зменшити обсяг сховища Google Диска
Плюси
Мінуси
Як зменшити обсяг сховища Google Диска (фото: Technology Personalized)
Якщо менеджер сховища не допомагає вам очистити сховище, а ваш диск все ще заповнений, ви можете стиснути файли та повторно завантажити їх назад на Google Drive. Ця програма має вбудований перегляд zip-файлів, тому вам не доведеться розпаковувати їх окремо.
Як стиснути файли на Google Диску
Google Drive не пропонує можливості стиснення файлів безпосередньо. Вам необхідно завантажити їх вручну, перетворити на файли ZIP або RAR, а потім повторно завантажити їх на Google Drive. Ось як це зробити:
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Стискайте файли на Диску та завантажуйте їх повторно (фото: Technology Personalized)
Якщо ви не бажаєте стискати або видаляти існуючі дані у вашому обліковому записі Google і хочете, щоб листи надходили так само, як і раніше, без будь-яких обмежень, ви можете налаштувати пересилання листів на новий обліковий запис Gmail.
Відбудеться таке: всі вхідні листи будуть пересилатися на новий акаунт Gmail. Однак ось кілька речей, які вам слід знати:
Як переслати зі старого облікового запису Gmail на новий
Плюси
Мінуси
Як переслати зі старого облікового запису Gmail на новий (фото: Technology Personalized)
Можливо, це найбільш рекомендований метод, якщо ви не бажаєте зіткнутися з майбутніми проблемами зберігання. Використовуючи поштовий клієнт, ви можете зберігати всі листи локально на своєму пристрої без будь-яких обмежень щодо зберігання.
Як налаштувати поштовий клієнт на вашому пристрої:
Як налаштувати поштовий клієнт на вашому пристрої (фото: Technology Personalized)
Як налаштувати поштовий клієнт для листів
Як налаштувати поштовий клієнт для листів (фото: Technology Personalized)
Тепер перейдіть в налаштування сервера та внесіть такі зміни:
Плюси
Мінуси
Як налаштувати поштовий клієнт для листів (фото: Technology Personalized)
Якщо ви хочете пройти всі кроки та отримати безпроблемний досвід, підписка на Google One - найкращий варіант. Базовий план починається з 1,99 доларів на місяць за 100 ГБ, що ідеально підходить для розширення сховища Gmail.
Разом з великим обсягом сховища ви отримуєте сімейний доступ (до 5 учасників), доступ до інструментів Google на базі штучного інтелекту, VPN, покращені функції редагування Google Photos та багато іншого.
Плюси
Мінуси
Раніше ми писали про дієві способи, які допоможуть перенести електронні листи з інших облікових записів у Gmail.
Читайте також про 3 простих способи, за допомогою яких можна зупинити спам-атаку в Gmail.