Почта ломится от писем? 7 понятных и эффективных способов освободить место в Gmail

Удалите старые или непрочитанные письма

Непрочитанные или нежелательные письма не занимают много места в хранилище по сравнению с другими приложениями Google, но у большинства из нас сотни, если не тысячи, писем просто лежат в наших почтовых ящиках, многие из которых являются спамом, маркетинговыми письмами или непрочитанными.

Удаление этих писем может сэкономить вам немного места. Существует много способов убрать ваши письма, но будьте осторожны и не удаляйте важные, так как восстановить письмо после его удаления из корзины может быть сложно.

Удалять письма на Gmail довольно просто. Вы можете выбрать все письма и нажать на значок корзины, чтобы удалить их. Однако это не рекомендуется, так как это может привести к удалению важных писем.

Как массово удалить письма из Gmail на ПК

Перейдите на Gmail.com и войдите в свою учетную запись Google

Нажмите на поле "Выбрать" и отфильтруйте электронное письмо в соответствии с вашими предпочтениями

Вы также можете сортировать письма, используя различные ключевые слова. Например, from: , to: , subject: , has: , is: и другие

Теперь нажмите на значок "Удалить" (подтверждения не будет), и ваши письма будут перемещены в корзину. Сделайте это для всех нежелательных писем

Чтобы сэкономить место и полностью удалить письма, нажмите "Еще" на боковой панели, выберите "Корзина"

Снова выберите все письма и нажмите “Удалить навсегда". Все ваши письма из корзины будут удалены

Как массово удалить письма из Gmail на ПК (фото: Technology Personalized)

Как удалить электронные письма из приложения Gmail на смартфоне

В отличие от настольного компьютера, приложение Gmail не поддерживает фильтры. Однако вы можете использовать определенные ключевые слова для фильтрации писем.

Чтобы отфильтровать непрочитанные письма, можно использовать is:unread. Аналогично, если вы хотите отфильтровать по определенному источнику, можно использовать sender: from email@example.com, по теме: subject: meeting, Emails with attacheds, has: attached, по дате: before:2024/09/01 или after:2024/01/01 и т. д.

После того, как вы отфильтровали письмо, нажмите и удерживайте любое письмо, а затем нажмите "Выбрать все" . Чтобы удалить письма, нажмите значок "Удалить" вверху.

Плюсы

Быстро освобождает место

Легко использовать с фильтрами

Минусы

Риск удаления важных писем

Отнимает много времени, если почтовый ящик большой

Как удалить электронные письма из приложения Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)

Отпишитесь от нежелательных маркетинговых писем

Самая большая проблема с хранилищем в Gmail часто возникает из-за спама и нежелательных маркетинговых писем, которые накапливались годами. Вы можете легко отписаться от них, освободить место в хранилище на вашем аккаунте Gmail и предотвратить повторное заполнение.

Как массово отписаться от рассылок на Gmail

Перейдите на Gmail.com. Используя строку поиска, найдите unsubscribe. Здесь вы можете увидеть все маркетинговые письма на Gmail

Нажмите на значок фильтра

Нажмите "Создать фильтр"

Выберите “Удалить”. Вы автоматически отпишитесь от всех писем

Плюсы

Предотвращает засорение почтового ящика в будущем

Быстро с фильтрами Gmail

Минусы

Можете отказаться от подписки на полезные рекламные письма

Это все еще ручной процесс

Отпишитесь от нежелательных маркетинговых писем (фото: Technology Personalized)

Используйте Google Storage Manager для очистки больших файлов

Из всех сервисов Google, Google Photos и Google Drive являются двумя крупнейшими потребителями хранилища. Хотя фотографии могут быть важны, многие хранящиеся на Google Drive файлы могут быть нежелательными, например старые документы и другие файлы, которые могут занимать значительный объем хранилища.

Вы можете просмотреть свое хранилище Google Drive и выбрать ненужные файлы для удаления и освобождения места. Это можно сделать как в приложении, так и на веб-сайте.

Вы можете легко управлять своим облачным хранилищем с помощью Google Storage Manager. Он позволяет вам видеть, какие файлы занимают больше всего места, и легко удалять их. Если вы не хотите удалять свои данные, чтобы уменьшить использование хранилища, вы можете сжать файлы и повторно загрузить их на Google Drive.

Как уменьшить объем хранилища Google Диска

Откройте страницу https://one.google.com/storage/management в своем браузере и войдите в систему, используя свою учетную запись Google

Прокрутите вниз и перейдите к “Очистить предложенные элементы". Нажмите на каждое предложение, просмотрите его и удалите, чтобы сэкономить место

Теперь прокрутите вниз, нажмите на Google Drive, просмотрите большие файлы и удалите их, если нужно. В качестве альтернативы вы можете загрузить их на локальное устройство, сжать их и снова загрузить на диск, чтобы сэкономить место

Плюсы

Легко просматривать и удалять большие файлы

Быстро показывает самые большие файлы

Минусы

Риск удаления важных файлов

Требуется ручная проверка и удаление

Как уменьшить объем хранилища Google Диска (фото: Technology Personalized)

Сжимайте файлы на Диске и загружайте их повторно, чтобы сэкономить место

Если менеджер хранилища не помогает вам очистить хранилище, а ваш диск все еще заполнен, вы можете сжать файлы и повторно загрузить их обратно на Google Drive. Єто приложение имеет встроенный просмотр zip-файлов, поэтому вам не придется распаковывать их отдельно.

Как сжать файлы на Google Диске

Google Drive не предлагает возможности сжатия файлов напрямую. Вам необходимо загрузить их вручную, преобразовать в файлы ZIP или RAR, а затем повторно загрузить их на Google Drive. Вот как это сделать:

Посетите Google Drive на вашем мобильном телефоне или ПК. Чтобы загрузить файл, нажмите на меню с тремя точками и выберите "Загрузить"

Используйте сторонний сайт сжатия. Если файл большой, используйте ПК для сжатия в формат ZIP или RAR. Вы также можете использовать такие инструменты, как WinRAR или 7-Zip, чтобы сжать файлы в меньший формат

После сжатия повторно загрузите файлы на Google Диск

Нажмите "Создать", далее "Загрузить файл", выберите файл и загрузите его на диск

Плюсы

Уменьшает размер файла, экономя место на диске

Работает со всеми типами больших файлов

Минусы

Кропотливая работа

Могут возникнуть проблемы при доступе к файлам

Сжимайте файлы на Диске и загружайте их повторно (фото: Technology Personalized)

Перешлите письма на новый аккаунт

Если вы не желаете сжимать или удалять существующие данные в вашем аккаунте Google и хотите, чтобы письма приходили так же, как и раньше, без каких-либо ограничений, вы можете настроить пересылку писем на новый аккаунт Gmail.

Произойдет следующее: все входящие письма будут пересылаться на ваш новый аккаунт Gmail. Однако вот несколько вещей, которые вам следует знать:

При создании новой учетной записи Gmail будет пересылать только новые входящие письма на новый аккаунт. Существующие письма не будут перемещены

Вы можете перенести и импортировать старые электронные письма в свою новую учетную запись

Вы также можете продолжать отвечать со своего старого аккаунта, даже если используете новый аккаунт

Как переслать со старого аккаунта Gmail на новый

Откройте свой аккаунт Gmail (старый)

Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите “Просмотреть все настройки"

Перейдите на вкладку “Пересылка и POP/IMAP". В разделе Пересылка нажмите “Добавить адрес пересылки”

Введите новый адрес электронной почты, на который вы хотите пересылать письма, и нажмите "Далее"

Gmail отправит код подтверждения на новый адрес электронной почты. Откройте письмо в новой учетной записи, найдите письмо от Gmail, щелкните ссылку подтверждения и введите код

После этого вернитесь на вкладку "Пересылка и POP/IMAP" старой учетной записи и выберите "Пересылать копии входящей почты на [ваш новый адрес электронной почты]"

Вы можете сохранить копию Gmail в своем почтовом ящике (если вы не хотите удалять письмо из старой учетной записи). Поскольку ваш старый аккаунт Gmail уже заполнен, вы можете удалить копию Gmail

Нажмите "Сохранить изменения"

Плюсы

Поддерживает чистоту вашего основного почтового ящика

Нет необходимости беспокоиться о хранении на основном счете

Минусы

Создание с нуля новой учетной записи

Ручной процесс переноса старых писем

Как переслать со старого аккаунта Gmail на новый (фото: Technology Personalized)

Храните электронные письма локально на вашем устройстве

Возможно, это наиболее рекомендуемый метод, если вы не хотите столкнуться с будущими проблемами хранения. Используя почтовый клиент, вы можете хранить все свои письма локально на своем устройстве без каких-либо ограничений по хранению.

Как настроить почтовый клиент на вашем устройстве:

Перед изменением настроек всплывающих окон в Gmail необходимо включить двухфакторную аутентификацию и создать новый пароль приложения для вашего почтового клиента. Для этого посетите account.google.com и включите двухфакторную аутентификацию

Теперь, используя строку поиска, найдите пароли приложений

Проверьте свой аккаунт Google. Создайте новый, выберите тип outlook и сгенерируйте пароль

Скопируйте и сохраните пароль

Как настроить почтовый клиент на вашем устройстве (фото: Technology Personalized)

Как настроить почтовый клиент для ваших писем

Скачайте и установите сайт Thunderbird на свое устройство

Введите свой Gmail и пароль, нажмите “Продолжить”. Подождите, пока Thunderbird получит ваши данные

В разделе "Конфигурации" выберите "Конфигурация POP" и нажмите "Готово"

Выберите "Электронная почта" и нажмите на значок шестеренки "Настройки" в левом нижнем углу экрана

Теперь нажмите "Настройки учетной записи"

Как настроить почтовый клиент для ваших писем (фото: Technology Personalized)

Теперь перейдите в настройки сервера и внесите следующие изменения:

Измените настройки входящего сервера на POP3 и убедитесь, что порт установлен на 995 с включенным SSL/TLS

Нажмите на исходящий сервер. Установите порт 465 и включите SSL/TLS

В разделе "Настройки сервера" установите флажок "Оставлять сообщения на сервере" и снимите флажки "Не более [X] дней" и "Пока я их не удалю”

Кроме того, если вы хотите быстрее получать последние сообщения в свой почтовый ящик, уменьшите время до 1 минуты в настройках сервера

Плюсы

Неограниченное локальное хранилище

Электронная почта доступна офлайн

Минусы

Требуется настройка и обслуживание локального клиента

Электронные письма больше не находятся в облаке

Как настроить почтовый клиент для ваших писем (фото: Technology Personalized)

Подпишитесь на Google One

Если вы хотите пройти все шаги и получить беспроблемный опыт, подписка на Google One - лучший вариант. Базовый план начинается с 1,99 долларов в месяц за 100 ГБ, что идеально подходит для расширения хранилища Gmail.

Вместе с большим объемом хранилища вы получаете семейный доступ (до 5 участников), доступ к инструментам Google на базе искусственного интеллекта, VPN, улучшенные функции редактирования Google Photos и многое другое.

Плюсы

Это самое простое решение, без потери данных

Предоставляет дополнительные функции, такие как VPN

Минусы