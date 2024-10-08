Почта ломится от писем? 7 понятных и эффективных способов освободить место в Gmail

Когда место на аккаунте в Gmail подходит к концу, работать с почтой становится неудобно, и возникает риск пропустить важные сообщения. К счастью, существуют простые и эффективные способы расчистить место в вашем почтовом ящике, не теряя при этом нужную информацию.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Непрочитанные или нежелательные письма не занимают много места в хранилище по сравнению с другими приложениями Google, но у большинства из нас сотни, если не тысячи, писем просто лежат в наших почтовых ящиках, многие из которых являются спамом, маркетинговыми письмами или непрочитанными.
Удаление этих писем может сэкономить вам немного места. Существует много способов убрать ваши письма, но будьте осторожны и не удаляйте важные, так как восстановить письмо после его удаления из корзины может быть сложно.
Удалять письма на Gmail довольно просто. Вы можете выбрать все письма и нажать на значок корзины, чтобы удалить их. Однако это не рекомендуется, так как это может привести к удалению важных писем.
Как массово удалить письма из Gmail на ПК
Как массово удалить письма из Gmail на ПК (фото: Technology Personalized)
Как удалить электронные письма из приложения Gmail на смартфоне
В отличие от настольного компьютера, приложение Gmail не поддерживает фильтры. Однако вы можете использовать определенные ключевые слова для фильтрации писем.
Чтобы отфильтровать непрочитанные письма, можно использовать is:unread. Аналогично, если вы хотите отфильтровать по определенному источнику, можно использовать sender: from email@example.com, по теме: subject: meeting, Emails with attacheds, has: attached, по дате: before:2024/09/01 или after:2024/01/01 и т. д.
После того, как вы отфильтровали письмо, нажмите и удерживайте любое письмо, а затем нажмите "Выбрать все" . Чтобы удалить письма, нажмите значок "Удалить" вверху.
Плюсы
Минусы
Как удалить электронные письма из приложения Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)
Самая большая проблема с хранилищем в Gmail часто возникает из-за спама и нежелательных маркетинговых писем, которые накапливались годами. Вы можете легко отписаться от них, освободить место в хранилище на вашем аккаунте Gmail и предотвратить повторное заполнение.
Как массово отписаться от рассылок на Gmail
Плюсы
Минусы
Отпишитесь от нежелательных маркетинговых писем (фото: Technology Personalized)
Из всех сервисов Google, Google Photos и Google Drive являются двумя крупнейшими потребителями хранилища. Хотя фотографии могут быть важны, многие хранящиеся на Google Drive файлы могут быть нежелательными, например старые документы и другие файлы, которые могут занимать значительный объем хранилища.
Вы можете просмотреть свое хранилище Google Drive и выбрать ненужные файлы для удаления и освобождения места. Это можно сделать как в приложении, так и на веб-сайте.
Вы можете легко управлять своим облачным хранилищем с помощью Google Storage Manager. Он позволяет вам видеть, какие файлы занимают больше всего места, и легко удалять их. Если вы не хотите удалять свои данные, чтобы уменьшить использование хранилища, вы можете сжать файлы и повторно загрузить их на Google Drive.
Как уменьшить объем хранилища Google Диска
Плюсы
Минусы
Как уменьшить объем хранилища Google Диска (фото: Technology Personalized)
Если менеджер хранилища не помогает вам очистить хранилище, а ваш диск все еще заполнен, вы можете сжать файлы и повторно загрузить их обратно на Google Drive. Єто приложение имеет встроенный просмотр zip-файлов, поэтому вам не придется распаковывать их отдельно.
Как сжать файлы на Google Диске
Google Drive не предлагает возможности сжатия файлов напрямую. Вам необходимо загрузить их вручную, преобразовать в файлы ZIP или RAR, а затем повторно загрузить их на Google Drive. Вот как это сделать:
Плюсы
Минусы
Сжимайте файлы на Диске и загружайте их повторно (фото: Technology Personalized)
Если вы не желаете сжимать или удалять существующие данные в вашем аккаунте Google и хотите, чтобы письма приходили так же, как и раньше, без каких-либо ограничений, вы можете настроить пересылку писем на новый аккаунт Gmail.
Произойдет следующее: все входящие письма будут пересылаться на ваш новый аккаунт Gmail. Однако вот несколько вещей, которые вам следует знать:
Как переслать со старого аккаунта Gmail на новый
Плюсы
Минусы
Как переслать со старого аккаунта Gmail на новый (фото: Technology Personalized)
Возможно, это наиболее рекомендуемый метод, если вы не хотите столкнуться с будущими проблемами хранения. Используя почтовый клиент, вы можете хранить все свои письма локально на своем устройстве без каких-либо ограничений по хранению.
Как настроить почтовый клиент на вашем устройстве:
Как настроить почтовый клиент на вашем устройстве (фото: Technology Personalized)
Как настроить почтовый клиент для ваших писем
Как настроить почтовый клиент для ваших писем (фото: Technology Personalized)
Теперь перейдите в настройки сервера и внесите следующие изменения:
Плюсы
Минусы
Как настроить почтовый клиент для ваших писем (фото: Technology Personalized)
Если вы хотите пройти все шаги и получить беспроблемный опыт, подписка на Google One - лучший вариант. Базовый план начинается с 1,99 долларов в месяц за 100 ГБ, что идеально подходит для расширения хранилища Gmail.
Вместе с большим объемом хранилища вы получаете семейный доступ (до 5 участников), доступ к инструментам Google на базе искусственного интеллекта, VPN, улучшенные функции редактирования Google Photos и многое другое.
Плюсы
Минусы
Раньше мы писали про действенные способы, которые помогут перенести электронные письма из других аккаунтов в Gmail.
Читайте также про 3 простых способа, с помощью которых можно остановить спам-атаку в Gmail.