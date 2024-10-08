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Почта ломится от писем? 7 понятных и эффективных способов освободить место в Gmail

Как навсегда попрощаться с переполненным почтовым ящиком (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Когда место на аккаунте в Gmail подходит к концу, работать с почтой становится неудобно, и возникает риск пропустить важные сообщения. К счастью, существуют простые и эффективные способы расчистить место в вашем почтовом ящике, не теряя при этом нужную информацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.

Удалите старые или непрочитанные письма 

Непрочитанные или нежелательные письма не занимают много места в хранилище по сравнению с другими приложениями Google, но у большинства из нас сотни, если не тысячи, писем просто лежат в наших почтовых ящиках, многие из которых являются спамом, маркетинговыми письмами или непрочитанными. 

Удаление этих писем может сэкономить вам немного места. Существует много способов убрать ваши письма, но будьте осторожны и не удаляйте важные, так как восстановить письмо после его удаления из корзины может быть сложно. 

Удалять письма на Gmail довольно просто. Вы можете выбрать все письма и нажать на значок корзины, чтобы удалить их. Однако это не рекомендуется, так как это может привести к удалению важных писем. 

Как массово удалить письма из Gmail на ПК 

  • Перейдите на Gmail.com и войдите в свою учетную запись Google 
  • Нажмите на поле "Выбрать" и отфильтруйте электронное письмо в соответствии с вашими предпочтениями 
  • Вы также можете сортировать письма, используя различные ключевые слова. Например, from: , to: , subject: , has: , is: и другие 
  • Теперь нажмите на значок "Удалить" (подтверждения не будет), и ваши письма будут перемещены в корзину. Сделайте это для всех нежелательных писем 
  • Чтобы сэкономить место и полностью удалить письма, нажмите "Еще" на боковой панели, выберите "Корзина" 
  • Снова выберите все письма и нажмите “Удалить навсегда". Все ваши письма из корзины будут удалены 

Как массово удалить письма из Gmail на ПК (фото: Technology Personalized)

Как удалить электронные письма из приложения Gmail на смартфоне 

В отличие от настольного компьютера, приложение Gmail не поддерживает фильтры. Однако вы можете использовать определенные ключевые слова для фильтрации писем. 

Чтобы отфильтровать непрочитанные письма, можно использовать is:unread. Аналогично, если вы хотите отфильтровать по определенному источнику, можно использовать sender: from email@example.com, по теме: subject: meeting, Emails with attacheds, has: attached, по дате: before:2024/09/01 или after:2024/01/01 и т. д. 

После того, как вы отфильтровали письмо, нажмите и удерживайте любое письмо, а затем нажмите "Выбрать все" . Чтобы удалить письма, нажмите значок "Удалить" вверху.

Плюсы 

  • Быстро освобождает место 
  • Легко использовать с фильтрами 

Минусы 

  • Риск удаления важных писем 
  • Отнимает много времени, если почтовый ящик большой 

Как удалить электронные письма из приложения Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)

Отпишитесь от нежелательных маркетинговых писем 

Самая большая проблема с хранилищем в Gmail часто возникает из-за спама и нежелательных маркетинговых писем, которые накапливались годами. Вы можете легко отписаться от них, освободить место в хранилище на вашем аккаунте Gmail и предотвратить повторное заполнение. 

Как массово отписаться от рассылок на Gmail

  • Перейдите на Gmail.com. Используя строку поиска, найдите unsubscribe. Здесь вы можете увидеть все маркетинговые письма на Gmail 
  • Нажмите на значок фильтра 
  • Нажмите "Создать фильтр" 
  • Выберите “Удалить”. Вы автоматически отпишитесь от всех писем 

Плюсы 

  • Предотвращает засорение почтового ящика в будущем 
  • Быстро с фильтрами Gmail  

Минусы 

  • Можете отказаться от подписки на полезные рекламные письма 
  • Это все еще ручной процесс 

Отпишитесь от нежелательных маркетинговых писем (фото: Technology Personalized)

Используйте Google Storage Manager для очистки больших файлов 

Из всех сервисов Google, Google Photos и Google Drive являются двумя крупнейшими потребителями хранилища. Хотя фотографии могут быть важны, многие хранящиеся на Google Drive файлы могут быть нежелательными, например старые документы и другие файлы, которые могут занимать значительный объем хранилища. 

Вы можете просмотреть свое хранилище Google Drive и выбрать ненужные файлы для удаления и освобождения места. Это можно сделать как в приложении, так и на веб-сайте.  

Вы можете легко управлять своим облачным хранилищем с помощью Google Storage Manager. Он позволяет вам видеть, какие файлы занимают больше всего места, и легко удалять их. Если вы не хотите удалять свои данные, чтобы уменьшить использование хранилища, вы можете сжать файлы и повторно загрузить их на Google Drive. 

Как уменьшить объем хранилища Google Диска 

  • Откройте страницу https://one.google.com/storage/management в своем браузере и войдите в систему, используя свою учетную запись Google 
  • Прокрутите вниз и перейдите к “Очистить предложенные элементы". Нажмите на каждое предложение, просмотрите его и удалите, чтобы сэкономить место 
  • Теперь прокрутите вниз, нажмите на Google Drive, просмотрите большие файлы и удалите их, если нужно. В качестве альтернативы вы можете загрузить их на локальное устройство, сжать их и снова загрузить на диск, чтобы сэкономить место 

Плюсы 

  • Легко просматривать и удалять большие файлы 
  • Быстро показывает самые большие файлы 

Минусы 

  • Риск удаления важных файлов 
  • Требуется ручная проверка и удаление 

Как уменьшить объем хранилища Google Диска (фото: Technology Personalized)

Сжимайте файлы на Диске и загружайте их повторно, чтобы сэкономить место 

Если менеджер хранилища не помогает вам очистить хранилище, а ваш диск все еще заполнен, вы можете сжать файлы и повторно загрузить их обратно на Google Drive. Єто приложение имеет встроенный просмотр zip-файлов, поэтому вам не придется распаковывать их отдельно. 

Как сжать файлы на Google Диске 

Google Drive не предлагает возможности сжатия файлов напрямую. Вам необходимо загрузить их вручную, преобразовать в файлы ZIP или RAR, а затем повторно загрузить их на Google Drive. Вот как это сделать: 

  • Посетите Google Drive на вашем мобильном телефоне или ПК. Чтобы загрузить файл, нажмите на меню с тремя точками и выберите "Загрузить" 
  • Используйте сторонний сайт сжатия. Если файл большой, используйте ПК для сжатия в формат ZIP или RAR. Вы также можете использовать такие инструменты, как WinRAR или 7-Zip, чтобы сжать файлы в меньший формат 
  • После сжатия повторно загрузите файлы на Google Диск 
  • Нажмите "Создать", далее "Загрузить файл", выберите файл и загрузите его на диск 

Плюсы 

  • Уменьшает размер файла, экономя место на диске 
  • Работает со всеми типами больших файлов 

Минусы 

  • Кропотливая работа 
  • Могут возникнуть проблемы при доступе к файлам

Сжимайте файлы на Диске и загружайте их повторно (фото: Technology Personalized)

Перешлите письма на новый аккаунт 

Если вы не желаете сжимать или удалять существующие данные в вашем аккаунте Google и хотите, чтобы письма приходили так же, как и раньше, без каких-либо ограничений, вы можете настроить пересылку писем на новый аккаунт Gmail.  

Произойдет следующее: все входящие письма будут пересылаться на ваш новый аккаунт Gmail. Однако вот несколько вещей, которые вам следует знать: 

  • При создании новой учетной записи Gmail будет пересылать только новые входящие письма на новый аккаунт. Существующие письма не будут перемещены
  • Вы можете перенести и импортировать старые электронные письма в свою новую учетную запись
  • Вы также можете продолжать отвечать со своего старого аккаунта, даже если используете новый аккаунт

Как переслать со старого аккаунта Gmail на новый  

  • Откройте свой аккаунт Gmail (старый) 
  • Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите “Просмотреть все настройки" 
  • Перейдите на вкладку “Пересылка и POP/IMAP". В разделе Пересылка нажмите “Добавить адрес пересылки” 
  • Введите новый адрес электронной почты, на который вы хотите пересылать письма, и нажмите "Далее" 
  • Gmail отправит код подтверждения на новый адрес электронной почты. Откройте письмо в новой учетной записи, найдите письмо от Gmail, щелкните ссылку подтверждения и введите код 
  • После этого вернитесь на вкладку "Пересылка и POP/IMAP" старой учетной записи и выберите "Пересылать копии входящей почты на [ваш новый адрес электронной почты]" 
  • Вы можете сохранить копию Gmail в своем почтовом ящике (если вы не хотите удалять письмо из старой учетной записи). Поскольку ваш старый аккаунт Gmail уже заполнен, вы можете удалить копию Gmail 
  • Нажмите "Сохранить изменения" 

Плюсы 

  • Поддерживает чистоту вашего основного почтового ящика 
  • Нет необходимости беспокоиться о хранении на основном счете 

Минусы 

  • Создание с нуля новой учетной записи 
  • Ручной процесс переноса старых писем 

Как переслать со старого аккаунта Gmail на новый (фото: Technology Personalized)  

Храните электронные письма локально на вашем устройстве 

Возможно, это наиболее рекомендуемый метод, если вы не хотите столкнуться с будущими проблемами хранения. Используя почтовый клиент, вы можете хранить все свои письма локально на своем устройстве без каких-либо ограничений по хранению. 

Как настроить почтовый клиент на вашем устройстве: 

  • Перед изменением настроек всплывающих окон в Gmail необходимо включить двухфакторную аутентификацию и создать новый пароль приложения для вашего почтового клиента. Для этого посетите account.google.com и включите двухфакторную аутентификацию
  • Теперь, используя строку поиска, найдите пароли приложений
  • Проверьте свой аккаунт Google. Создайте новый, выберите тип outlook и сгенерируйте пароль
  • Скопируйте и сохраните пароль

Как настроить почтовый клиент на вашем устройстве (фото: Technology Personalized)

Как настроить почтовый клиент для ваших писем 

  • Скачайте и установите сайт Thunderbird на свое устройство 
  • Введите свой Gmail и пароль, нажмите “Продолжить”. Подождите, пока Thunderbird получит ваши данные 
  • В разделе "Конфигурации" выберите "Конфигурация POP" и нажмите "Готово" 
  • Выберите "Электронная почта" и нажмите на значок шестеренки "Настройки" в левом нижнем углу экрана 
  • Теперь нажмите "Настройки учетной записи"

Как настроить почтовый клиент для ваших писем (фото: Technology Personalized)

Теперь перейдите в настройки сервера и внесите следующие изменения: 

  • Измените настройки входящего сервера на POP3 и убедитесь, что порт установлен на 995 с включенным SSL/TLS  
  • Нажмите на исходящий сервер. Установите порт 465 и включите SSL/TLS 
  • В разделе "Настройки сервера" установите флажок "Оставлять сообщения на сервере" и снимите флажки "Не более [X] дней" и "Пока я их не удалю” 
  • Кроме того, если вы хотите быстрее получать последние сообщения в свой почтовый ящик, уменьшите время до 1 минуты в настройках сервера

Плюсы 

  • Неограниченное локальное хранилище 
  • Электронная почта доступна офлайн 

Минусы 

  • Требуется настройка и обслуживание локального клиента 
  • Электронные письма больше не находятся в облаке 

Как настроить почтовый клиент для ваших писем (фото: Technology Personalized)

Подпишитесь на Google One 

Если вы хотите пройти все шаги и получить беспроблемный опыт, подписка на Google One - лучший вариант. Базовый план начинается с 1,99 долларов в месяц за 100 ГБ, что идеально подходит для расширения хранилища Gmail. 

Вместе с большим объемом хранилища вы получаете семейный доступ (до 5 участников), доступ к инструментам Google на базе искусственного интеллекта, VPN, улучшенные функции редактирования Google Photos и многое другое.  

Плюсы 

  • Это самое простое решение, без потери данных 
  • Предоставляет дополнительные функции, такие как VPN 

Минусы 

  • Требуется ежемесячная плата 
  • В долгосрочной перспективе все еще необходимо управлять хранением данных 

Раньше мы писали про действенные способы, которые помогут перенести электронные письма из других аккаунтов в Gmail.

Читайте также про 3 простых способа, с помощью которых можно остановить спам-атаку в Gmail.

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