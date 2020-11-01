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В фуре на границе обнаружили нелегалов, которые вместо Франции случайно оказались в Украине (видео)

Воскресенье 01 ноября 2020 14:40
В фуре на границе обнаружили нелегалов, которые вместо Франции случайно оказались в Украине (видео)
Нелегалы хотели попасть во Францию, но приехали в Украину (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Нелегалов поймали словацкие полицейские

На границе со Словакией полицейские обнаружили нелегалов, которые прятались в фуре, чтобы попасть во Францию. Впрочем, 5 мужчин приехали на украинско-словацкую границу.

Как сообщает журналист Виталий Глагола, нелегалы попали в украинский грузовик еще в Сербии.

Они скрылись в технических полостях фуры, поскольку думали, что машина едет во Францию. Но, как оказалось, водители поехали не по тому маршруту, что думали нелегалы.

И когда фура остановилась на границе для проверки. Нелегалы думали, что приехали в место назначения и начали стучать по полости, в которой прятались, чтобы их открыли.

Водители услышали грохот и обратились к словацким полицейским. Они и задержали нелегалов.

Нелегалы вместо Франции оказались на украинской границе

Напомним, в поезде Харьков-Ужгород пьяная компания устроила дебош в вагоне, и пассажиры вызвали полицию. Пассажиров высадили из поезда.

Также ранее мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" неплательщик алиментов устроил дебош пограничникам, которые не хотели его выпускать из Украины. 36-летний киевлянин угрожал нецензурными словами работникам пограничной службы.

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