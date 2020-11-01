У фурі на кордоні виявили нелегалів, які замість Франції випадково опинились в Україні (відео)

Нелегали хотіли потрапити до Франції, але приїхали в Україну (фото: РБК-Україна)

Нелегалів спіймали словацькі поліцейські

На кордоні зі Словаччиною поліцейські виявили нелегалів, які ховалися у фурі, щоб потрапити у Францію. Втім, 5 чоловіків приїхали на українсько-словацький кордон.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, нелегали потрапили до української вантажівки ще у Сербії.

Вони сховались у технічних порожнинах фури, бо думали, що автівка їде Франції. Але, як виявилося, водії поїхали не за тим маршрутом, що гадали нелегали.

І коли фура зупинилася на кордоні для перевірки. Нелегали думали, що приїхали у пункт призначення і почали стукати по порожнині, в якій ховалися, щоб їх відкрили.

Водії почули гуркіт і звернулися до словацьких поліцейських. Вони і затримали нелегалів.

Нелегали замість Франції опинилися на українському кордоні

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