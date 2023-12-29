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Пошкодять прилад та призведуть до пожежі: які предмети не можна зберігати на холодильнику

П'ятниця 29 грудня 2023 10:43
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Пошкодять прилад та призведуть до пожежі: які предмети не можна зберігати на холодильнику Що не можна зберігати на холодильнику (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існують предмети, які заборонено зберігати на холодильнику. Вони можуть пошкодити сам прилад та призвести до неприємностей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Readerʼs Digestʼs.

Побутова техніка

Кухонну побутову техніку не можна ставити на холодильник. Все тому, що вона може впасти щоразу, коли ви відчиняєте та зачиняєте дверцята.

Хліб

Варто знати, що навіть звичайний буханець хліба може блокувати повітряний потік, що до того ж заважатиме тривалій свіжості продукту.

Повітряний потік теплий, він сушить продукти і вони можуть зіпсуватись.

Книги

Книги на холодильнику можуть спричинити пожежу. Папір та інші легкозаймисті предмети не слід зберігати на цьому приладі.

До того ж, якщо вони впадуть за холодильник, можуть заблокувати вентиляцію.

Пластівці для сніданків

Легкі коробки з-під пластівців можуть легко загорітись, а також блокують вентиляцію.

Окрім того, вміст упаковки швидко псується, в ній можуть оселитися комахи.

Фрукти

Часто банани та авокадо залишають на холодильну для дозрівання. Однак, так вони можуть тільки зіпсуватись.

Фрукти, яким потрібен час для дозрівання, зберігайте якомога далі від джерел тепла.

Тарілки

Пласкі предмети дуже зручно зберігати на верхній частині холодильника. Однак, там вони можуть покритись жиром, який виділяється під час готування. Також тарілки блокують вентиляцію холодильника.

Раніше ми повідомляли, чи можна ставити гарячий посуд у холодильник.

Також читайте, яку частину холодильника ніхто не чистить.

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