Повредят прибор и приведут к пожару: какие предметы нельзя хранить на холодильнике

Есть предметы, которые запрещено хранить на холодильнике. Они могут повредить прибор и привести к неприятностям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Reader's Digest's .

Бытовая техника

Кухонную бытовую технику нельзя ставить в холодильник. Все потому, что она может упасть каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверцу.

Хлеб

Следует знать, что даже обычная буханка хлеба может блокировать воздушный поток, что к тому же будет мешать длительной свежести продукта.

Воздушный поток теплый, он сушит продукты и они могут испортиться.

Книги

Книги на холодильнике могут вызвать пожар. Бумага и другие легковоспламеняющиеся предметы не следует хранить на этом приборе.

К тому же если они упадут за холодильник, могут заблокировать вентиляцию.

Хлопья для завтраков

Легкие коробки из-под хлопьев могут легко загореться, а также блокируют вентиляцию.

Кроме того, содержимое упаковки быстро портится, в ней могут поселиться насекомые.

Фрукты

Часто бананы и авокадо оставляют на холодильном для созревания. Однако так они могут только испортиться.

Фрукты, которым требуется время созревания, храните как можно дальше от источников тепла.

Тарелки

Плоские предметы очень удобно хранить на верхней части холодильника. Однако там они могут покрыться жиром, который выделяется во время приготовления. Также тарелки блокируют вентиляцию холодильника.