Пошкодить матеріал: 9 речей, які не можна чистити з оцтом

Натуральний камінь

Якщо ваша стільниця або душова кабіна виготовлені з натурального каменю - мармуру, граніту, вапняку або травертину - ви можете пошкодити їх під час чищення оцтом.

Білий оцет, який містить оцтову кислоту, може протравлювати і пошкоджувати ці поверхні через свою кислотну природу.

Також використання оцту на натуральному камені може спричинити тьмяність, точкові заглиблення або втрату блиску поверхні каменю.

Пошкоджені шви між плиткою

Уникайте використання оцту на пошкоджених плиткових швах, оскільки це може призвести до ще більшого їхнього пошкодження кислотою в рідині.

Однак оцет можна використовувати для очищення герметичних затертих швів - це досить ефективний спосіб видалення плям.

Втім, перш ніж використовувати оцет на цілих швах, протестуйте засіб на невеликій ділянці, щоб переконатися, що оцет не призведе до їхнього пошкодження або зміни кольору,

Необроблена деревина

Необроблена деревина є більш пористою, ніж оброблена, а це, за словами експертів, означає, що білий оцет може проникнути у волокна деревини і спричинити її деформацію або появу стійкого запаху.

Білий оцет також може змінити природний вигляд деревини і зробити її плямистою.

Чавун

Так само, як не радять готувати занадто кислі страви на чавуні, не рекомендують чистити цей посуд кислими продуктами, такими як оцет.

Як зазначають фахівці, чавунні пательні часто вкривають шаром полімеризованої олії, яка забезпечує природну антипригарну поверхню і захищає сковорідку від іржі.

Оцет є кислотним і потенційно може пошкодити цей шар, що призведе до втрати антипригарних властивостей пательні і навіть може призвести до іржі.

Електроніка

Не варто використовувати оцет для чищення електроніки з кількох причин. Насамперед вона дуже чутлива до вологи.

Тож нанесення білого оцту безпосередньо на електронні пристрої може призвести до потрапляння вологи туди, де її не повинно бути.

Це може спричинити пошкодження внутрішніх компонентів або призвести до короткого замикання. Крім того, оцет може викликати корозію або пошкодити певні електронні контакти, водночас спричинивши зміну їхнього кольору.

Гума

Категорично не радять використовувати оцет на гумових поверхнях. Подібно до того, як він діє на поверхні з натурального каменю та на пошкоджених плиткових швах, кислий оцет можуть роз'їсти матеріал.

Замість оцту радять очищати гуму за допомогою суміші натурального мила та води.

Речі домашніх тварин

Хоча білий оцет часто використовують для нейтралізації запахів та дезінфекції, він також може залишати аромат, до якого деякі домашні тварини можуть бути чутливими.

Стійкий запах оцту може відштовхнути їх від використання відведених місць та речей, адже аромат може здатися їм неприємним.

Меблі з восковим покриттям

Не рекомендують використовувати білий оцет на меблях з восковим покриттям, оскільки поверхня виробу може стати тьмяною. Крім того, кислота, що міститься в білому оцті, може призвести до руйнування воску і його розчинення.

Будь-що разом з хлорним відбілювачем

Ніколи не слід використовувати оцет для чищення речей з хлорним відбілювачем. Змішувати хлорний відбілювач (гіпохлорит натрію) з оцтом (оцтовою кислотою) взагалі не рекомендується через потенційну хімічну реакцію.

Це легко може призвести призведе до виділення шкідливих випарів - які називаються хлорним газом - що може викликати різні проблеми зі здоров'ям при вдиханні.