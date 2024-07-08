Повредит материал: 9 вещей, которые нельзя чистить с уксусом

Натуральный камень

Если ваша столешница или душевая кабина изготовлены из натурального камня - мрамора, гранита, известняка или травертина - вы можете повредить их во время чистки уксусом.

Белый уксус, содержащий уксусную кислоту, может протравливать и повреждать эти поверхности через свою кислотную природу.

Также использование уксуса на натуральном камне может привести к тусклости, точечным углублениям или потере блеска поверхности камня.

Поврежденные швы между плиткой

Избегайте использования уксуса на поврежденных плиточных швах, поскольку это может привести к еще большему повреждению кислотой в жидкости.

Однако уксус можно использовать для очистки герметичных затертых швов - это достаточно эффективный способ удаления пятен.

Впрочем, прежде чем использовать уксус на целых швах, протестируйте средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что уксус не приведет к их повреждению или изменению цвета.

Необработанная древесина

Необработанная древесина более пористая, чем обработанная, а это, по словам экспертов, означает, что белый уксус может проникнуть в волокна древесины и вызвать ее деформацию или появление стойкого запаха.

Белый уксус может изменить естественный вид древесины и сделать ее пятнистой.

Чугун

Так же, как не советуют готовить слишком кислые блюда на чугуне, не рекомендуют чистить эту посуду кислыми продуктами, такими как уксус.

Как отмечают специалисты, чугунные сковороды часто покрывают слоем полимеризированного масла, которое обеспечивает природную антипригарную поверхность и защищает сковороду от ржавчины.

Уксус является кислотным и может повредить этот слой, что приведет к потере антипригарных свойств сковороды и даже может привести к ржавчине.

Электроника

Не следует использовать уксус для чистки электроники по нескольким причинам. Прежде всего, она очень чувствительна к влаге.

Нанесение белого уксуса непосредственно на электронные устройства может привести к попаданию влаги туда, где ее не должно быть.

Это может привести к повреждению внутренних компонентов или к короткому замыканию. Кроме того, уксус может вызвать коррозию или повредить определенные электронные контакты, при этом изменив их цвет.

Резина

Категорически не рекомендуют использовать уксус на резиновых поверхностях. Подобно тому, как он действует на поверхности из натурального камня и поврежденных плиточных швах, кислый уксус могут разъесть материал.

Вместо уксуса советуют очищать резину с помощью смеси натурального мыла и воды.

Вещи домашних животных

Хотя белый уксус часто используют для нейтрализации запахов и дезинфекции, он также может оставлять аромат, к которому некоторые животные могут быть чувствительны.

Устойчивый запах уксуса может оттолкнуть их от использования отведенных мест и вещей, ведь аромат может показаться им неприятным.

Мебель с восковым покрытием

Не рекомендуется использовать белый уксус на мебели с восковым покрытием, так как поверхность изделия может стать тусклой. Кроме того, кислота, содержащаяся в белом уксусе, может привести к разрушению воска и его растворению.

Что-либо вместе с хлорным отбеливателем

Никогда не следует использовать уксус для чистки вещей с хлорным отбеливателем. Смешивать хлорный отбеливатель (гипохлорит натрия) с уксусом (уксусной кислотой) вообще не рекомендуется из-за потенциальной химической реакции.

Это легко может привести к выделению вредных испарений - которые называются хлорным газом - что может вызвать различные проблемы со здоровьем при вдыхании.