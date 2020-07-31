Что посеять в конце лета, чтобы успеть собрать урожай: посевной календарь на август
Пятница 31 июля 2020 13:55
Новина українською
Посевной календарь на август (фото: freepik)
Для садоводов и огородников назвали хорошие и плохие дни для работы на земле
Посевной календарь на август 2020 подскажет любителям выращивать на своем приусадебном участке овощи, фрукты, ягоды и зелень, в какие дни лучше не заниматься садом и огородом, а какие - станут благоприятными для того или иного вида растений.
Причем специалисты говорят, если следовать фазам Луны, которая влияет на богатство нашего урожая, даже в августе можно сеять и садить некоторые культуры, пишет radiotrek.
Тем более, что климат в Украине меняется и осенью еще долго сохраняется почти летнее тепло. Кроме того, грядками можно заниматься и в условиях теплицы. А некоторые многолетние садовые культуры дадут урожай уже на следующий год.
Благоприятные дни для посева (посадки) растений в августе 2020
Корнеплоды
- Картофель, батат, топинамбур 10-12, 15, 16
- Морковь, пастернак 1, 2, 28, 29
- Свекла 1, 2, 28, 29
- Редис, редька, репа 8-12, 15, 16
Луковые
- Лук на зелень, шнитт-лук (с тонкими стеблями) 1, 20-29
Овощи к столу и хранение
- Помидоры, физалис 1, 23-29
- Сладкий, острый и декоративный перец 1, 22-27
- Огурцы 23-27
- Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста 1, 22-25, 28, 29
- Кабачки, патиссоны, тыква 1, 22-29
- Стручковые 13, 14, 23-28
- Кукуруза 1, 22-29
- Мицелий (грибы) 20, 23-25
Зелень и травы
- Листовые и качанные салаты 5-7, 20-27
- Руккола, кресс и другие острые салаты 5-9
- Листовая горчица 5-7
- Шпинат, щавель 5-7, 23-27
- Мангольд (листовая свекла) 5-7
- Петрушка, кориандр и укроп 1, 5-7, 20-29
- Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и др.) 5-7, 20-29
- Лекарственные травы 10-12, 15, 16, 22
Ягодно-фруктовый сад
- Земляника и клубника 1, 13, 14, 22-25, 27-29
- Малина, смородина, крыжовник 1, 2, 23-25, 28, 29
- Калина, шиповник, боярышник, облепиха 7-9, 23-27
- Виноград 5-7, 13, 14, 23-25
Декоративные растения
- Газоны и почвопокровные 1, 2, 21-23, 26-29
- Однолетники 1, 2, 20-23, 27-29
- Луковичные и клубневые 1, 10-12, 15, 16
- Травянистые многолетники 10-12, 15, 16, 22
- Хвойные 17, 18
- Живые изгороди 17, 18
- Кустарники и деревья 17, 18, 20-23
- Лианы 1, 2, 13, 14, 20-23, 25-29
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений 3, 4, 18, 19, 30, 31
Другие садово-огородные работы
- Прополка, борьба с сорняками 1, 3-5, 19
- Обработка почвы 2-4, 24, 26
- Проращивания семян 1, 2, 5-7, 10-13, 15, 16, 22-25, 28, 29
- Пикирование рассады 10-12
- Поливы 1-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
- Подкормки 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 24, 25, 28, 29
- Закладка компоста, зеленых удобрений 18
- Прищипка и пасынкование 7-9, 17-19, 25
- Обрезка и формирование 7-9, 17, 18, 25, 26, 28
- Борьба с вредителями и болезнями 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17-20, 23-25, 28, 29
- Черенкование, прививки и окулировки, другие методы размножения 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
- Работа с водоемами 3-7, 30-31
- Строительные работы и ремонт 2, 5, 7, 18, 19, 30, 31
- Подготовка теплиц и парников 1, 3, 6, 11, 15, 25, 30
- Уборка на участке 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 28, 31
- Корчевание, расчистка запущенных территорий 21
- Сбор урожая 7-9, 17, 19, 23, 29
- Сбор семян 3, 21, 22, 27
- Сбор лекарственных трав 21-24
- Заготовки на зиму 17, 23, 27-31
- Закладка на хранение 8, 9, 17, 18, 21-23
Неблагоприятные дни для сбора урожая 3, 5-7, 15, 16, 24, 25
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