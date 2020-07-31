Що посіяти в кінці літа, щоб встигнути зібрати врожай: посівний календар на серпень
П'ятниця 31 липня 2020 13:55
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Посівний календар на серпень (фото: freepik)
Для садівників і городників назвали хороші і погані дні для роботи на землі
Посівний календар на серпень 2020 підкаже любителям вирощувати на своїй присадибній ділянці овочі, фрукти, ягоди та зелень, в які дні краще не займатися садом і городом, а які стануть сприятливими для того чи іншого виду рослин.
Причому фахівці кажуть, якщо слідувати фазам Місяця, яка впливає на багатство нашого врожаю, навіть в серпні можна сіяти і садити деякі культури, пише radiotrek.
Тим більше, що клімат в Україні змінюється і восени ще довго зберігається майже літнє тепло. Крім того, грядками можна займатися і в умовах теплиці. А деякі багаторічні садові культури дадуть урожай вже на наступний рік.
Сприятливі дні для посіву (посадки) рослин у серпні 2020
Коренеплоди
- Картопля, батат, топінамбур 10-12, 15, 16
- Морква, пастернак 1, 2, 28, 29
- Буряк 1, 2, 28, 29
- Редис, редька, ріпа 8-12, 15, 16
Цибульні
- Цибуля на зелень, шніт-цибуля (з тонкими стеблами) 1, 20-29
Овочі до столу і зберігання
- Помідори, фізаліс 1, 23-29
- Солодкий, гострий і декоративний перець 1, 22-27
- Огірки 23-27
- Рання, пекінська, кале, листова капуста 1, 22-25, 28, 29
- Кабачки, патисони, гарбуз 1, 22-29
- Стручкові 13, 14, 23-28
- Кукурудза 1, 22-29
- Міцелій (гриби) 20, 23-25
Зелень і трави
- Листові і качанні салати 5-7, 20-27
- Рукола, крес та інші гострі салати 5-9
- Листова гірчиця 5-7
- Шпинат, щавель 5-7, 23-27
- Мангольд (листовий буряк) 5-7
- Петрушка, коріандр і кріп 1, 5-7, 20-29
- Пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) 5-7, 20-29
- Лікарські трави 10-12, 15, 16, 22
Ягідно-фруктовий сад
- Суниця і полуниця 1, 13, 14, 22-25, 27-29
- Малина, смородина, аґрус 1, 2, 23-25, 28, 29
- Калина, шипшина, глід, обліпиха 7-9, 23-27
- Виноград 5-7, 13, 14, 23-25
Декоративні рослини
- Газони і ґрунтопокривні 1, 2, 21-23, 26-29
- Однорічники 1, 2, 20-23, 27-29
- Цибулинні і бульбові 1, 10-12, 15, 16
- Трав'янисті багаторічники 10-12, 15, 16, 22
- Хвойні 17, 18
- Живоплоти 17, 18
- Чагарники і дерева 17, 18, 20-23
- Ліани 1, 2, 13, 14, 20-23, 25-29
Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин 3, 4, 18, 19, 30, 31
Інші садово-городні роботи
- Прополка, боротьба з бур'янами 1, 3-5, 19
- Обробка грунту 2-4, 24, 26
- Пророщування насіння 1, 2, 5-7, 10-13, 15, 16, 22-25, 28, 29
- Пікірування розсади 10-12
- Поливи 1-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
- Підживлення 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 24, 25, 28, 29
- Закладання компосту, зелених добрив 18
- Прищіпка і пасинкування 7-9, 17-19, 25
- Обрізка і формування 7-9, 17, 18, 25, 26, 28
- Боротьба з шкідниками і хворобами 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17-20, 23-25, 28, 29
- Живцювання, щеплення і окулірування, інші методи розмноження 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
- Робота з водоймами 3-7, 30-31
- Будівельні роботи та ремонт 2, 5, 7, 18, 19, 30, 31
- Підготовка теплиць і парників 1, 3, 6, 11, 15, 25, 30
- Прибирання на ділянці 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 28, 31
- Корчування, розчищення запущених територій 21
- Збір врожаю 7-9, 17, 19, 23, 29
- Збір насіння 3, 21, 22, 27
- Збір лікарських трав 21-24
- Заготовки на зиму 17, 23, 27-31
- Закладка на зберігання 8, 9, 17, 18, 21-23
Несприятливі дні для збору врожаю 3, 5-7, 15, 16, 24, 25
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