Посевной календарь на апрель 2020: когда строго запрещено сажать и сеять

В посевном календаре на апрель 2020 есть даты, когда работами в огороде и саду заниматься строго запрещено
Посевной календарь на апрель 2020 поможет сориентировать, в какие дни лучше высаживать те или иные растения согласно фазам Луны. Когда лучше выполнять подкормку или заниматься другими работами по огороду, а когда лучше дать отдохнуть и себе и саженцам - в материале Styler.
Культуры, которые плодоносят над поверхностью грунта, лучше сажать на растущую Луну:
На растущую Луну также садят плодовые деревья, кустарники, ягоды (клубника, малина, ежевика) - с 1 по 6 апреля, а также с 27 по 30 апреля.
Также в эти дни занимаются высадкой семян садовых, комнатных цветов и газонной травы.
Растения, которые дают плоды под поверхностью грунта, сажают на убывающую Луну:
В эти же дни советуют высаживать луковичные и клубневые цветы.
Неблагоприятными днями в апреле, когда нельзя заниматься работами по саду или огороду, являются 8 апреля (полнолуние) и 23 апреля (новолуние). Исключение составляет обрезка усов, прополка сорняков, прореживание побегов.
Многие садоводы-огородники также отказываются от высадки растений в дни, которые предшествуют и следуют за этими датами (7, 9, 22 и 24 апреля).
От фазы Луны зависят и другие работы по саду и огороду. К примеру, считается, если полоть сорняки на убывающей Луне, они будут расти медленнее. Подкормку лучше вносить на растущей Луне для растений, что плодоносят над землей, а на убывающей - для корнеплодов.
В таблице ниже показаны благоприятные дни для агротехнических работ.
Работы по саду и огороду зависят от фазы Луны
На растущей Луне нельзя заниматься работами, связанными с корнями растений: укоренение, отделение деток-луковиц и другие.
С вредителями лучше бороться на убывающей Луне.
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