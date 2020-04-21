Посівний календар на травень: коли суворо заборонено садити і сіяти

Посівний календар на травень 2020 (фото: pixabay.com)

Посівний календар на травень допоможе городникам і садівникам зібрати багатий урожай восени

Посівний календар на травень 2020 зможе зорієнтувати українців, в які дні краще садити і сіяти овочі, фрукти, зелень, займатися обрізанням дерев, кущів, розпушуванням грунту, прополкою бур'янів та іншими роботами. Фахівці кажуть, що якщо слідувати фазам Місяця, то врожай зможе вас приємно здивувати. Коли не можна займатися роботами на землі, а які дні найбільш сприятливі - в матеріалі Styler.

Науково доведено, що саме Місяць визначає багато процесів, у тому числі й поведінку рослин. Основні фази Місяця визначають за його освітленістю. Всього виділяють вісім фаз супутника Землі: новолуння, молодий місяць, перша чверть, зростаючий місяць, повня, спадаючий місяць, остання чверть, "старий місяць".

Місячний календар на травень 2020 по днях

1 травня - можна саджати кущі і дерева, скосити траву для уповільнення росту. Дозволено мульчувати, полоти, боротися з шкідниками. А садити і пересаджувати садово-городні культури не можна.

2 травня - можна займатися декоративними рослинами, які не плодоносять. Можна косити траву для уповільнення росту. День добре підходить для посадки шипшини, жимолості, витких квітів. Фруктові дерева, овочі, будь-які сорти на насіння садити не можна.

3 травня - ті ж рекомендації, що і на 2 травня, але ще можна посадити кореневі овочі.

4 травня - день відмінно підходить для посадки квітів, фруктових дерев кісточкових сортів, закладки бульб і насіння на зберігання. Також можна посадити кабачки, гарбуз, огірки, квасолю, горох, розсаду капусти, цибулю на зелень. Можна косити траву, поливати землю, підв'язувати і удобрювати кімнатні рослини, обрізати квіти.

5 травня - те ж, що і для 4 травня, але гарбуз краще не сіяти. Замість нього - баштанні - кавун і диню.

6 травня - день добре підходить для посадки капусти, огірків, помідорів, перців, гарбуза, кабачків, картоплі. У цей день можна прищеплювати культури, вносити добрива, поливати, труїти шкідників, розпушувати грунт. А ось турбувати сад не варто, адже на наступний день починається повний місяць.

7 травня - не рекомендується нічого садити і обробляти через повню.

8 травня - після повного місяця не можна нічого садити і сіяти, але можна прополоти бур'яни і підстригти газон - трава та бур'яни будуть рости повільно.

9 травня - можна сіяти редис, ріпу, посадити картоплю, зайнятися суницею.

10 травня - гарний день для того, щоб розпушувати і удобрювати грунт, обрізати дерева. По овочах ті ж рекомендації, що і 9 травня, але в цей день також можна зайнятися декоративними квітами, особливо трояндами.

11 травня - можна займатися посадкою картоплі, редиски, ріпи, цибулі на перо, гороху, квасолі, гарбуза, перцю, часнику, а також рихлити і удобрювати грунт, доглядати за деревами. А ось декоративні квіти садити і пересаджувати не варто.

12 травня - рекомендації 11 травня, але в цей день можна займатися пересадкою декоративних квітів.

13 травня - в цей день краще не садити нічого, але можна косити траву на газоні, полоти грядки, боротися з шкідниками, підстригати дерева і кущі, займатися прищипуванням і мульчуванням.

14 травня - можна рихлити, полоти, мульчувати, боротися з хворобами і шкідниками. Посадкою рослин займатися не можна.

15 травня - день підходить для посадки селери, редиски, цибулинних, гарбуза, огірків, суниці, малини. Можна садити перець, капусту, баклажани, помідори. Рекомендується зайнятися прищепленням дерев, ягідних кущів, поливкою і добривом землі.

16 травня - можна займатися посадкою картоплі, редиски, селери, цибулі, розсади томатів, капусти, перцю, баклажанів, а також буряків і цибулинних рослин. Щепленням дерев, ягідних кущів також можна займатися, а також вносити добрива, поливати.

17 травня - слід посадити цибулинні культури, редис, селеру, а овочеві рослини з теплиць можна перемістити на відкриті грядки. День підходить для культивації або удобрення грунту, прищеплення дерев, ягідних кущів.

18 травня - не рекомендується сіяти і садити. Краще зайнятися обрізанням дерев, кущів, прополюванням, розпушуванням, боротьбою з шкідниками, закладкою компосту.

19 травня - від посадки краще утриматися, але можна стригти газон, обробляти рослини від хвороб, вносити підживлення або рихлити грунт.

20 травня - хороший день для садіння коренеплодів, цибулин і бульбових сортів рослин, багаторічних квітів. Можна обрізати дерева і кущі.

21 травня - можна сіяти насіння однорічних рослин, червону квасолю, декоративний гарбуз, садити коренеплоди, цибулини, бульбові.

22 травня - новолуння, садити, сіяти, обробляти яким-небудь чином землю не рекомендується.

23 травня - можна саджати боби і в'юнкі рослини (наприклад, виноград або плетучу троянду). Хороший момент для обрізання зайвих пагонів, прополювання грядок, підготовки ділянки для посадки, мульчування, обприскування і обкурювання від шкідників.

24 травня - хороший день для висадки бобових і витких рослин, видалення зайвих пагонів, мульчування, боротьби з шкідниками, хворобами. У цей день також можна сіяти петрушку і пересаджувати полуницю.

25 травня - відмінний час для посадки та пересадки майже всіх рослин, особливо кавунів, бобових, баклажанів, кабачків, патисонів, огірків. Особливо добре садити низькорослі рослини для міцного стебла. Добре приживеться розсада квітів і капусти.

26 травня - гарний час для посадки низькорослих рослин, а от з високорослими краще почекати. Рекомендується посадити розсаду низьких сортів помідорів, перцю, капусти, баклажанів, посіяти огірки, кабачки і бобові.

27 травня - Місяць несприятливо впливає на висаджені садово-городні культури. Зате можна посадити дерева або кущі, скосити траву для уповільнення росту, зайнятися мульчуванням і боротьбою з шкідниками. Землю слід розпушити, прибрати бур'яни і підготуватися до заморозків, якщо про них попереджає прогноз погоди.

28 травня - в цей день ризиковано садити овочі і квіти, краще зайнятися чагарниками і деревами: посадити, сформувати крони, обприскати від шкідників і хвороб. На городі можна прорідити сходи.

29 травня - день не підходить для посадок будь-яких садово-городніх культур. Зате можна посіяти теплолюбні трави, такі як розмарин, майоран

і базилік, але ділянку потрібно на час накрити.

30 травня - несприятливий час для посадки як насіння, так і розсади, зате вдалий - для декоративних рослин і кущів (жимолость або шипшина). У цей період добре приживаються виткі рослини. Рекомендується обробити вже посаджену полуницю.

31 травня - краще не садити овочі, фруктові або ягідні дерева. Можна скосити траву, щоб повільніше росла, розділити і пересадити багаторічні рослини.

Нижче рекомендації в таблиці для посадки різних садових і городніх культур

Посівний календар на травень 2020

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