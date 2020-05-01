Посевной календарь на май 2020: когда можно и нельзя сажать и сеять

Посевной календарь на май 2020 даст уникальную возможность вырастить на своем приусадебном участке, даче и даже подоконнике урожай, который порадует и глаз, и желудок, и позволит похвастать перед друзьями своими агродостижениями.

Ориентироваться в посевном календаре очень просто. Достаточно знать, какая завтра фаза Луны, чтобы распланировать, когда сеять, сажать овощи, ягоды, кусты, цветы, подрезать деревья, бороться с сорняками и вредителями. Подробный посевной календарь, благоприятные и не очень дни для работы в саду и огороде – в материале Styler.

Фазы Луны в мае 2020

Лучшие дни для работы с огородными культурами в мае 2020

огурцы, тыква, кабачки, патиссоны лучше высеивать, рассаживать 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 мая;

баклажаны - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;

перец - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;

лук - 6, 11, 12, 20, 25, 26;

чеснок - 6, 8, 9, 10, 11, 12;

капусту - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;

томаты - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;

редис, редьку, репу - 11, 12, 15, 16, 17, 20;

картофель, морковь, свеклу - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20;

зелень - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26.

Благоприятные даты для посева и посадки цветов:

для однолетних цветов - 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 мая;

многолетние цветы - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;

луковичные и клубневые цветы - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20.

Деревья и кустарники лучше всего высаживать в такие дни:

для плодовых деревьев подойдут (яблоня, груша и т. д.) - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

виноград - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;

смородина, крыжовник - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;

малина, ежевика, жимолость - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;

клубника, земляника, черника - 6, 15, 16, 17, 25, 26.

Прививать садовые деревья лучше всего 6, 11, 12, 20 мая.

Когда строго запрещено садить и сеять в мае 2020

Плохие дни мая, в которые не рекомендуется работать с растениями - 7, 21, 22, 23 числа. Эти дни связаны с новолунием и полнолунием.

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