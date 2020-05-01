Посевной календарь на май 2020: когда можно и нельзя сажать и сеять
Посевной календарь на май 2020 (коллаж: РБК-Украина)
Посевной календарь 2020 по фазам Луны подскажет удачные и неудачные дни для работ в саду и на огороде
Посевной календарь на май 2020 даст уникальную возможность вырастить на своем приусадебном участке, даче и даже подоконнике урожай, который порадует и глаз, и желудок, и позволит похвастать перед друзьями своими агродостижениями.
Ориентироваться в посевном календаре очень просто. Достаточно знать, какая завтра фаза Луны, чтобы распланировать, когда сеять, сажать овощи, ягоды, кусты, цветы, подрезать деревья, бороться с сорняками и вредителями. Подробный посевной календарь, благоприятные и не очень дни для работы в саду и огороде – в материале Styler.
Фазы Луны в мае 2020
Лучшие дни для работы с огородными культурами в мае 2020
- огурцы, тыква, кабачки, патиссоны лучше высеивать, рассаживать 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 мая;
- баклажаны - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- перец - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- лук - 6, 11, 12, 20, 25, 26;
- чеснок - 6, 8, 9, 10, 11, 12;
- капусту - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- томаты - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- редис, редьку, репу - 11, 12, 15, 16, 17, 20;
- картофель, морковь, свеклу - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20;
- зелень - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26.
Благоприятные даты для посева и посадки цветов:
- для однолетних цветов - 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 мая;
- многолетние цветы - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- луковичные и клубневые цветы - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20.
Деревья и кустарники лучше всего высаживать в такие дни:
- для плодовых деревьев подойдут (яблоня, груша и т. д.) - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;
- виноград - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;
- смородина, крыжовник - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- малина, ежевика, жимолость - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;
- клубника, земляника, черника - 6, 15, 16, 17, 25, 26.
Прививать садовые деревья лучше всего 6, 11, 12, 20 мая.
Когда строго запрещено садить и сеять в мае 2020
Плохие дни мая, в которые не рекомендуется работать с растениями - 7, 21, 22, 23 числа. Эти дни связаны с новолунием и полнолунием.
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