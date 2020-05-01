Посівний календар на травень 2020: коли можна і не можна садити і сіяти
Посівний календар на травень 2020 (колаж: РБК-Україна)
Посівний календар 2020 по фазах Місяця підкаже вдалі і невдалі дні для робіт в саду і на городі
Посівний календар на травень 2020 дасть унікальну можливість виростити на своїй присадибній ділянці, дачі і навіть на підвіконні урожай, який порадує і око, і шлунок, і дозволить похвалитися перед друзями своїми агродосягненнями.
Орієнтуватися в посівному календарі дуже просто. Достатньо знати, яка завтра фаза Місяця, щоб розпланувати, коли сіяти, садити овочі, ягоди, кущі, квіти, підрізати дерева, боротися з бур'янами та шкідниками. Детальний посівний календар, сприятливі і не дуже дні для роботи в саду і городі – в матеріалі Styler.
Фази Місяця в травні 2020
Найкращі дні для роботи з городніми культурами в травні 2020
- огірки, гарбуз, кабачки, патисони краще висівати, розсаджувати 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 травня;
- баклажани - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- перець - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- цибулю - 6, 11, 12, 20, 25, 26;
- часник - 6, 8, 9, 10, 11, 12;
- капусту - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- томати - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- редис, редьку, ріпу - 11, 12, 15, 16, 17, 20;
- картоплю, моркву, буряк - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20;
- зелень - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26
Сприятливі дати для посіву та посадки квітів:
- для однорічних квітів - 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 травня;
- багаторічні квіти - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- цибулинні і бульбові квіти - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20.
Дерева і чагарники краще всього висаджувати в такі дні:
- для плодових дерев підійдуть (яблуня, груша і т. д.) - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;
- виноград - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;
- смородина, аґрус - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
- малина, ожина, жимолость - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;
- полуниця, суниця, чорниця - 6, 15, 16, 17, 25, 26.
Прищеплювати садові дерева найкраще 6, 11, 12, 20 травня.
Коли суворо заборонено садити і сіяти у травні 2020
Погані дні травня, в які не рекомендується працювати з рослинами - 7, 21, 22, 23 числа. Ці дні пов'язані з новолунням і повнею.
Раніше ми писали, які кімнатні рослини приносять в дім здоров'я і можуть відлякувати хвороби.
.