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Посівний календар на травень 2020: коли можна і не можна садити і сіяти

STYLERЖиття    01.05.2020 - 07:11
Посівний календар на травень 2020: коли можна і не можна садити і сіяти
Посівний календар на травень 2020 (колаж: РБК-Україна)

Посівний календар 2020 по фазах Місяця підкаже вдалі і невдалі дні для робіт в саду і на городі

Посівний календар на травень 2020 дасть унікальну можливість виростити на своїй присадибній ділянці, дачі і навіть на підвіконні урожай, який порадує і око, і шлунок, і дозволить похвалитися перед друзями своїми агродосягненнями.

Орієнтуватися в посівному календарі дуже просто. Достатньо знати, яка завтра фаза Місяця, щоб розпланувати, коли сіяти, садити овочі, ягоди, кущі, квіти, підрізати дерева, боротися з бур'янами та шкідниками. Детальний посівний календар, сприятливі і не дуже дні для роботи в саду і городі – в матеріалі Styler.

Посівний календар на травень 2020: коли можна і не можна садити і сіяти

Фази Місяця в травні 2020

Найкращі дні для роботи з городніми культурами в травні 2020

  • огірки, гарбуз, кабачки, патисони краще висівати, розсаджувати 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 травня;
  • баклажани - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
  • перець - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
  • цибулю - 6, 11, 12, 20, 25, 26;
  • часник - 6, 8, 9, 10, 11, 12;
  • капусту - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
  • томати - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
  • редис, редьку, ріпу - 11, 12, 15, 16, 17, 20;
  • картоплю, моркву, буряк - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20;
  • зелень - 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Сприятливі дати для посіву та посадки квітів:

  • для однорічних квітів - 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 травня;
  • багаторічні квіти - 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
  • цибулинні і бульбові квіти - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20.

Дерева і чагарники краще всього висаджувати в такі дні:

  • для плодових дерев підійдуть (яблуня, груша і т. д.) - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;
  • виноград - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;
  • смородина, аґрус - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 26;
  • малина, ожина, жимолость - 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26;
  • полуниця, суниця, чорниця - 6, 15, 16, 17, 25, 26.

Прищеплювати садові дерева найкраще 6, 11, 12, 20 травня.

Коли суворо заборонено садити і сіяти у травні 2020

Погані дні травня, в які не рекомендується працювати з рослинами - 7, 21, 22, 23 числа. Ці дні пов'язані з новолунням і повнею.

Раніше ми писали, які кімнатні рослини приносять в дім здоров'я і можуть відлякувати хвороби.

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