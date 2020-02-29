Посевной календарь на март 2020: когда строго запрещено сеять

Лунный посевной календарь на март 2020 подскажет, какие дни являются благоприятными для посева рассады овощей, посадки кустов и деревьев, когда готовить к весне корнеплоды и луковичные. Благоприятные и неблагоприятные для работ по саду и огороду дни - в посевном календаре на Styler.

Отметим, что посадка и уход за растениями по фазам Луны в марте 2020 года поможет ускорить их всход, рост, повлиять на плоды будущих растений. А в некоторые дни от работ стоит воздержаться, поскольку это может привести к загниванию, нарушению роста и даже гибели растений.

Лунный посевной календарь на март 2020

1 марта - на растущую Луну в Тельце нужно сеять семена зелени, помидоров, перца. Хороший день для работы по саду - уходу за саженцами, поливу, рыхлению почвы.

2 марта - растущая Луна в Близнецах (первая четверть). Можно проредить уже проросшие всходы или заняться посадкой бобовых, баклажан и бахчевых.

3 марта - день растущей Луны в Близнецах отлично подойдет для садовых работ или высадки семян, которые не нуждаются в крепком стебле.

4 марта - Луна растет в Раке. Этот день идеально подходит для посева всех видов семян. Это станет залогом хорошего урожая.

5 марта - растущая Луна в Раке. Можно садить или замачивать семена томатов, огурцов, баклажанов, перца, кабачков, подсолнечника и капусты.

6 марта - растущая Луна в Раке. В этот день рекомендована посадка семян овощных культур - томатов, перца, огурцов, баклажан.

7 марта - Луна растет во Льве. В этот день лучше заняться растениями в саду, удобрить и осмотреть кустарниковые.

8 марта - на растущую Луну во Льве стоит уделить время работам в теплице, а также подготовить луковицы к посадке.

9 марта - Полнолуние. Луна в Деве. Делать в саду и огороде ничего нельзя.

10 марта - на убывающую Луну в Деве рекомендуют садить однолетников, а также декоративные и вьющиеся растения.

11 марта - убывающая Луна в Весах. Стоит заняться посадкой луковичных и клубневых цветов, можно высадить розы.

12 марта - убывающая Луна в Весах. Хороший день для посадки картофеля, или высадки семян моркови, сельдерея, свеклы и лука.

13 марта - убывающая Луна в Скорпионе. Все растения, которые будут посажены в этот период, будут сильными, выносливыми, устойчивыми к болезням и порадуют хорошим урожаем.

14 марта - убывающая Луна в Скорпионе. Стоит заняться посадкой семян и корнеплодов.

15 марта - убывающая Луна в Стрельце. Обработайте и удобрите почву. Поработайте с плодовыми и кустарниками. Садить и сеять в этот день не рекомендуется.

16 марта - убывающая Луна в Стрельце (третья четверть). Рекомендуется садить лук и чеснок, а также горох, фасоль и скороспелую зелень. Можно уделить время декоративно-цветущим.

17 марта - убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля и корнеплодов. Удобрение почвы.

18 марта - убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля и корнеплодов, а также посев овощных культур - моркови, свеклы, репы.

19 марта - убывающая Луна в Водолее. Не очень благоприятный день для посадки. В этот день лучше уделить время комнатным растениям.

20 марта - убывающая Луна в Водолее. Стоит удалить время уходу за растениями в саду, удалению плохих ветвей, подкормке и обработке.

21 марта - убывающая Луна в Водолее. Рыхление почвы, внесение удобрений, подкормка растений, мульчирование.

22 марта - убывающая Луна в Рыбах. Посадка овощей - томатов, огурцов, перца, салата, брюссельской капусты и пряных трав.

23 марта - убывающая Луна в Рыбах. Можно сеять практически все овощные культуры.

24 марта - Новолуние. Луна в Овне. Работами в саду и огороде заниматься нельзя.

25 марта - растущая Луна в Овне. Прореживание всходов, рыхление почвы. Уход за садом и теплицей.

26 марта - растущая Луна в Овне. Уход за комнатными растениями или можно заняться работами с почвой: подкормкой растений, внесением удобрений.

27 марта - растущая Луна в Тельце. Высадка семян овощей, особенно томатов и капусты. Полив растений.

28 марта - растущая Луна в Тельце. Посев семян пряных трав, а также картофеля. Внесение удобрений и уход уже за проросшими культурами.

29 марта - растущая Луна в Близнецах. Посадка бобовых и бахчевых культур.

30 марта - растущая Луна в Близнецах. Высадка клубники и земляники, а также луковичных цветов и клубневых георгин.

31 марта - растущая Луна в Близнецах. Уход за садом. Высадка луковичных и декоративных цветов, посадка семян гороха и огурцов.

Благоприятные дни для посева в марте:

огурцы лучше сеять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 31 марта;

для помидоров идеальными днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31 число;

картофель можно будет садить 11, 13, 14, 17, 18, 28 марта;

баклажаны дадут урожай, если их посеять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23;

перец будет сочным и мясистым, если посеять его 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23 числа;

капуста даст богатый урожай после посадки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23;

для зелени идеальные дни - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22 марта;

лук и чеснок садите 13, 14, 16, 23, 30, 31;

морковь будет сочной, если посеять ее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 числа;

для редиса подойдут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23 марта;

луковичные цветы - 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16;

однолетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 марта.

Неблагоприятные дни для посева в марте

Сеять, садить овощи, ягоды, кусты или плодовые деревья категорически нельзя в день полнолуния 9, марта, не рекомендуется это делать также 15, 19 и 24 числа.