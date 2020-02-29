Посівний календар на березень 2020: коли суворо заборонено сіяти

Посівний календар на березень 2020 зорієнтує по фазам Місяця, коли потрібно висаджувати ті або інші рослини
Місячний посівний календар на березень 2020 підкаже, які дні є сприятливими для посіву розсади овочів, посадки кущів і дерев, коли готувати до весни коренеплоди і цибулинні. Сприятливі і несприятливі для робіт по саду і городу дні - в посівному календарі на Styler.
Зазначимо, що посадка і догляд за рослинами за фазами Місяця в березні 2020 року допоможе прискорити їх всходження, зростання, вплинути на плоди майбутніх рослин. А в деякі дні від робіт варто утриматися, оскільки це може привести до загнивання, порушення росту і навіть загибелі рослин.
1 березня - на зростаючий Місяць у Тельці потрібно сіяти насіння зелені, помідорів, перцю. Хороший день для роботи по саду - догляду за саджанцями, поливу, розпушуванню ґрунту.
2 березня - зростаючий Місяць у Близнюках (перша чверть). Можна прорідити вже пророслі сходи або зайнятися посадкою бобових, баклажан і баштанних.
3 березня - день зростаючого Місяця в Близнюках відмінно підійде для садових робіт або висадки насіння, які не потребують міцного стебла.
4 березня - Місяць росте в Раку. Цей день ідеально підходить для посіву всіх видів насіння. Це стане запорукою гарного врожаю.
5 березня - зростаючий Місяць у Раку. Можна садити або замочувати насіння томатів, огірків, баклажанів, перцю, кабачків, соняшнику і капусти.
6 березня - зростаючий Місяць у Раку. В цей день рекомендована посадка насіння овочевих культур - томатів, перцю, огірків, баклажанів.
7 березня - Місяць росте у Леві. У цей день краще зайнятися рослинами в саду, удобрити і оглянути кущі.
8 березня - на зростаючий Місяць у Леві варто приділити час робіт у теплиці, а також підготувати до посадки цибулини.
9 березня - Повня. Місяць у Діві. Робити в саду і городі нічого не можна.
10 березня - на убуваючий Місяць у Діві рекомендують садити однорічників, а також декоративні і в'юнкі рослини.
11 березня - убуваючий Місяць у Терезах. Варто зайнятися посадкою цибулинних і бульбових квітів, можна висадити троянди.
12 березня - убуваючий Місяць у Терезах. Хороший день для посадки картоплі, або висадки насіння моркви, селери, буряка і цибулі.
13 березня - убуваючий Місяць у Скорпіоні. Всі рослини, які будуть посаджені в цей період, будуть сильними, витривалими, стійкими до хвороб і порадують хорошим урожаєм.
14 березня - убуваючий Місяць у Скорпіоні. Варто зайнятися посадкою насіння і коренеплодів.
15 березня - убуваючий Місяць у Стрільці. Обробіть і удобріть ґрунт. Попрацюйте з плодовими та чагарниками. Садити і сіяти в цей день не рекомендується.
16 березня - убуваючий Місяць у Стрільці (третя чверть). Рекомендується садити цибулю і часник, а також горох, квасолю і скороспілу зелень. Можна приділити час декоративно-квітучим.
17 березня - убуваючий Місяць у Козерогу. Посадка картоплі і коренеплодів. Удобрення ґрунту.
18 березня - убуваючий Місяць у Козерогу. Посадка картоплі і коренеплодів, а також посів овочевих культур - моркви, буряка, ріпи.
19 березня - убуваючий Місяць у Водолії. Не дуже сприятливий день для посадки. У цей день краще приділити час кімнатним рослинам.
20 березня - убуваючий Місяць у Водолії. Варто видалити час догляду за рослинами в саду, видалення поганих гілок, підгодівлі і обробці.
21 березня - убуваючий Місяць у Водолії. Розпушування ґрунту, внесення добрив, підживлення рослин, мульчування.
22 березня - убуваючий Місяць у Рибах. Посадка овочів - помідорів, огірків, перцю, салату, брюссельської капусти і пряних трав.
23 березня - убуваючий Місяць у Рибах. Можна сіяти практично всі овочеві культури.
24 березня - Молодик. Місяць в Овні. Роботами в саду і городі займатися не можна.
25 березня - зростаючий Місяць у Овні. Проріджування сходів, розпушування ґрунту. Догляд за садом і теплицею.
26 березня - зростаючий Місяць у Овні. Догляд за кімнатними рослинами чи можна зайнятися роботами з ґрунтом: підгодівлею рослин, внесенням добрив.
27 березня - зростаючий Місяць у Тельці. Висадка насіння овочів, особливо томатів і капусти. Полив рослин.
28 березня - зростаючий Місяць у Тельці. Посів насіння пряних трав, а також картоплі. Внесення добрив та догляд за культурами пророслими.
29 березня - зростаючий Місяць у Близнюках. Посадка бобових і баштанних культур.
30 березня - зростаючий Місяць у Близнюках. Висадка полуниці і суниці, а також цибулинних квітів і бульбових жоржин.
31 березня - зростаючий Місяць у Близнюках. Догляд за садом. Посадка цибулин квітів та декоративних квітів, посадка насіння гороху і огірків.
Сіяти, садити овочі, ягоди, кущі або плодові дерева категорично не можна в день повні 9, березня, не рекомендується це робити також 15, 19 та 24 числа.