Посевной календарь на июнь 2020: когда можно и нельзя работать в огороде и саду

Посевной календарь на июнь 2020 поможет садоводам, огородникам и любителям комнатных растений сориентироваться, когда лучше заниматься теми или иными работами с землей, чтобы урожай вас радовал, цветникам завидовали соседи по участку, а подоконники утопали в зелени.
И хотя в июне, казалось бы, все работы по посеву и посадке растений должны завершиться, в этом месяце большинство растений формируется, поэтому очень важно правильно ухаживать за ними. Посевной календарь в материале Styler по фазам Луны поможет понять, когда лучше заниматься садом и огородом - пропалывать, подкармливать, обрезать, прореживать, бороться с сорняками и вредителями и так далее.
Фазы Луны в июне 2020
Какие работы можно проводить в июне по Лунному посевному календарю садовода и огородника
- В открытый грунт высаживать теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыкву, фасоль, кукурузу, а также картофель. Садить рассаду "средней" капусты, цветной капусты, кольраби (первая декада июня).
- Рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов можно высаживать в открытый грунт.
- Заниматься высадкой декоративных многолетников.
- Пасынковать огурцы, томаты, баклажаны; прореживать морковь.
- Урожай редиса и салата можно убирать, а на это место высеять укроп и петрушку.
- Высаживать теплолюбивые садовые цветы: георгины, бегонии, астры однолетние, бархатцы, бальзамины.
- В открытый грунт можно сеять календулу, маттиолу, настурцию.
- Заниматься кустарниками - укоренять зеленые черенки, размножать отводками, обрезать отцветшие соцветия.
- Плодовые растения сразу после цветения можно обработать от вредителей.
- Смородину и крыжовник можно защищать от огневки и пилильщика.
- Заниматься корневой подкормкой плодовых деревьев органоминеральным удобрением.
- Стричь живую изгородь, ухаживать за газоном, вносить азотные удобрения.
- Собирать липовый цвет и лекарственные растения.
- Ухаживать за луковичными, которые закончили цветение: на тюльпанах, нарциссах и гиацинтах можно удалять отцветшие цветоносы, выкапывать и просушивать луковицы.
Благоприятные дни по лунному календарю для работы в саду в июне 2020 года
- Посадка деревьев и кустарников: 1-2, 7-8, 26-29.
- Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.
- Подкормка: 6, 14-15, 30.
- Подкормка сухими удобрениями: 1, 19-20, 28-29.
- Обрезка: 2-3, 6, 14-20, 30
- Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.
- Прививка деревьев: 3-4, 23-27, 30.
- Покос газона: 9-13, 19-20, 22.
- Подсев травы в газон: 23-27.
- Размножение черенками и отводками: 3-4, 14-15, 26-27, 30.
- Сбор лекарственных трав: 1-2, 6, 9-13, 23-25.
- Нельзя обрезать: 11-13, 22
- Нельзя сажать: 5, 9-10, 14, 19-21, 11-13 (только деревья).
- Нельзя черенковать: 5, 14.
- Нельзя подкармливать: 26-27.
Июнь хорошо подходит для размножения зелеными черенками таких кустарников и лиан, как сирень, клематис, жимолость, смородина. Можно прикапывать отводки для размножения форзиции, хеномелеса, смородины, калины и жимолости.
В плодовом саду можно проводить полив, опрыскивание, санитарную обрезку (при необходимости). В это время активно растут побеги, поэтому растения нуждаются в подкормке азотом.
Благоприятные дни в июне для работы в огороде в июне 2020
- Покупка семян, саженцев, инвентаря: 23.
- Закладка грядок и работа с грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.
- Посев засухоустойчивых культур: 15-25.
- Пикировка: 15-25.
- Высадка в теплицы и в грунт овощей: 1-4, 6-8, 22, 26-27.
- Подкормка: 6, 14-15, 30.
- Прополка: 16-19.
- Пасынкование и формирование: 23-25.
- Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.
- Сбор урожая (не на хранение): 7-8, 11-13, 22.
- Нельзя сажать: 5, 9-10, 14, 19-21.
Позднюю рассаду теплолюбивых овощных культур (томаты, перцы, баклажаны, огурцы) высаживают под пленку и в открытый грунт. Повторно можно высеивать также скороспелые редис, салат, шпинат и укроп.
Благоприятные дни в июне для работы с цветочными культурами
- Покупка семян, саженцев, инвентаря: 23.
- Закладка грядок и работа с грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.
- Посев цветов: 1-4
- Посадка вьющихся растений: 1-2, 6, 28-29.
- Деление и посадка многолетников: 1-4, 7-8, 16-18, 22-27.
- Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.
- Подкормка: 6, 14-15, 30.
- Подкормка сухими удобрениями: 1, 19-20, 28-29.
- Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.
- Нельзя сажать: 5, 9-10, 14, 19-21
- Нельзя подкармливать: 26-27.
Особое внимание в цветниках нужно уделить розам. Можно обработать почву, опрыскать против болезней и вредителей.
Благоприятные дни в июне для ухода за комнатными растениями
- Пересадка: 1-4, 7-8, 16-18, 22-27.
- Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.
- Подкормка: 6, 14-15, 30.
Июнь для комнатных растений хорош тем, что их наконец-то можно смело выносить на свежий воздух - сад, террасу, балкон. Главное - не оставлять на палящем солнце, опрыскивать и даже устраивать им летний душ. Также надо помнить, что летом комнатные растения нужно обязательно подкармливать.
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