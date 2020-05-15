Посівний календар на червень 2020: коли можна і не можна працювати на городі і в саду

Посівний календар на червень 2020 допоможе садоводам, городникам і любителям кімнатних рослин зорієнтуватися, коли краще займатися тими чи іншими роботами з землею, щоб урожай радував вас, квітникам заздрили сусіди по ділянці, а підвіконня потопали в зелені.

І хоча в червні, здавалося б, всі роботи по посіву і посадці рослин повинні завершитися, в цьому місяці більшість рослин формується, тому дуже важливо правильно доглядати за ними. Посівний календар в матеріалі Styler по фазах Місяця допоможе зрозуміти, коли краще займатися садом і городом - прополювати, підгодовувати, обрізати, проріджувати, боротися з бур'янами та шкідниками й так далі.

Фази Місяця у червні 2020

Які роботи можна проводити в червні за посівним календарем садовода і городника

У відкритий грунт висаджувати теплолюбні культури: огірки, кабачки, гарбуз, квасолю, кукурудзу, а також картоплю. Садити розсаду "середньої" капусти, цвітної капусти, кольрабі (перша декада червня).

Розсаду томатів, перців, баклажанів, огірків можна висаджувати у відкритий грунт.

Займатися висадкою декоративних багаторічників.

Пасинкувати огірки, томати, баклажани; проріджувати моркву.

Урожай редиски та салату можна прибирати, а на це місце висіяти кріп і петрушку.

Висаджувати теплолюбні садові квіти: жоржини, бегонії, однорічні айстри, чорнобривці, бальзаміни.

У відкритий грунт можна сіяти календулу, матіолу, настурцію.

Займатися кущами - вкорінювати зелені черенки, розмножувати відводками, обрізати відцвілі суцвіття.

Плодові рослини відразу після цвітіння можна обробити від шкідників.

Смородину і агрус можна захищати від вогнівки й пильщика.

Займатися кореневим підживлення плодових дерев органомінеральним добривом.

Стригти живопліт, доглядати за газоном, вносити азотні добрива.

Збирати липовий цвіт і лікарські рослини.

Доглядати за цибулинними, які закінчили цвітіння: на тюльпанах, нарцисах і гіацинтах можна видаляти відцвілі квітконоси, викопувати і просушувати цибулини.

Сприятливі дні за місячним календарем для роботи в саду в червні 2020 року

Посадка дерев і кущів: 1-2, 7-8, 26-29.

Полив в будь-який день, крім: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Підгодівля: 6, 14-15, 30.

Підживлення сухими добривами: 1, 19-20, 28-29.

Обрізка: 2-3, 6, 14-20, 30

Обробка від хвороб і шкідників: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Щеплення дерев: 3-4, 23-27, 30.

Скошування газону: 9-13, 19-20, 22.

Підсів трави в газон: 23-27.

Розмноження черенками і відводами: 3-4, 14-15, 26-27, 30.

Збір лікарських трав: 1-2, 6, 9-13, 23-25.

Не можна обрізати: 11-13, 22

Не можна садити: 5, 9-10, 14, 19-21, 11-13 (тільки дерева).

Не можна черенкувати: 5, 14.

Не можна підгодовувати: 26-27.

Червень добре підходить для розмноження зеленими черенками таких чагарників і ліан, як бузок, клематіс, жимолость, смородина. Можна прикопувати відводки для розмноження форзиції, хеномелесу, смородини, калини і жимолості.

В плодовому саду можна проводити полив, обприскування, санітарну обрізку (при необхідності). У цей час активно ростуть пагони, тому рослини потребують підгодівлі азотом.

Сприятливі дні в червні для роботи в городі в червні 2020

Купівля насіння, саджанців, інвентарю: 23.

Закладка грядок і робота з грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.

Посів посухостійких культур: 15-25.

Пікіровка: 15-25.

Висадка в теплиці і у грунт овочів: 1-4, 6-8, 22, 26-27.

Підгодівля: 6, 14-15, 30.

Прополка: 16-19.

Пасинкування і формування: 23-25.

Обробка від хвороб і шкідників: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Збір врожаю (не на зберігання): 7-8, 11-13, 22.

Не можна садити: 5, 9-10, 14, 19-21.

Пізню розсаду теплолюбних овочевих культур (томати, перці, баклажани, огірки) висаджують під плівку й у відкритий грунт. Повторно можна висівати також скоростиглі редис, салат, шпинат і кріп.

Сприятливі дні в червні для роботи з квітковими культурами

Купівля насіння, саджанців, інвентарю: 23.

Закладка грядок і робота з грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.

Посів квітів: 1-4

Посадка витких рослин: 1-2, 6, 28-29.

Поділ і посадка рослин: 1-4, 7-8, 16-18, 22-27.

Полив в будь-який день, крім: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Підгодівля: 6, 14-15, 30.

Підживлення сухими добривами: 1, 19-20, 28-29.

Обробка від хвороб і шкідників: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Не можна садити: 5, 9-10, 14, 19-21

Не можна підгодовувати: 26-27.

Особливу увагу у квітниках потрібно приділити трояндам. Можна обробити грунт, обприскати проти хвороб і шкідників.

Сприятливі дні в червні для догляду за кімнатними рослинами

Пересадка: 1-4, 7-8, 16-18, 22-27.

Полив в будь-який день, крім: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Підгодівля: 6, 14-15, 30.

Червень для кімнатних рослин хороший тим, що їх нарешті можна сміливо виносити на свіже повітря - сад, терасу, балкон. Головне - не залишати на пекучому сонці, обприскувати і навіть влаштовувати їм літній душ. Також треба пам'ятати, що влітку кімнатні рослини потрібно обов'язково підгодовувати.

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