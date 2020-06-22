Посевной календарь на июль 2020: когда строго запрещено выходить на огород

Посевной календарь на июль 2020 по фазам Луны подскажет любителям повозиться с грядками на огороде или вырастить рекордные яблоки в саду, когда можно и нельзя заниматься какими-либо работами. Да что там, в некоторые дни специалисты не советуют даже показываться на приусадебном участке.

1-2 июля. Луна в Скорпионе. В этот день разрешен посев сидератов (растений, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков) на освободившиеся грядки. Еще можно посадить цветную капусту, посеять зеленные и пряно-ароматические культуры, щавель, шпинат. Можно ухаживать за растениями в теплице - пасынковать, поливать и подкармливать минеральными удобрениями.

2-4 июля. Луна в Стрельце. Можно садить лук на перо, заготавливать сено. В этот день тоже можно заниматься заготовкой семян. Собранный посадочный материал даст хороший урожай в следующем году.

4-6 июля. Луна в Козероге, Полнолуние. В эти дни лучше не заниматься работами на огороде до полудня понедельника, 6 июля. Пик Полнолуния - 5 июля в 07:46.

6-8 июля. Луна в Водолее. День подходит для заготовки сена на биотопливо, ухода за растениями: полива, подкормки органическими удобрениями, рыхления и мульчирования почвы. Можно опрыскивать сад от болезней и вредителей.

8-11 июля. Луна в Рыбах. Можно заняться отсаживанием усов земляники, поливом и подкормкой органическими удобрениями, закладкой компоста.

11-13 июля. Луна в Овне, переход Луны из III в IV четверть 13 июля в 02:30. Желательно в этот день ничего не сеять. Но с 11 по 12 июля можно заняться посевом редьки черной для зимнего хранения, выкопать ранний картофель, опрыскать сад от болезней и вредителей.

13-16 июля. Луна в Тельце. Можно садить редьку для зимнего хранения, сеять кочанный салат, выкопать ранний картофель. Также можно выкопать луковичные после цветения, заняться прополкой, рыхлением и мульчированием почвы.

16-18 июля. Луна в Близнецах. В этот день можно садить усы земляники, ухаживать за растениями и опрыскивать от болезней и вредителей.

18-20 июля. Луна в Раке, Новолуние (20 июля в 20:34). Работы с растениями запрещены. Но 18 июля можно сеять сидераты, закладывать компост и полоть сорняки.

20-23 июля. Луна во Льве. В эти дни работы по посадке и пересадке растений, а также посевы нежелательны из-за Новолуния, но 22 июля можно заниматься заготовкой сена, сбором семян.

23-25 июля. Луна в Деве. В эти дни можно пересаживать усы земляники, сеять двулетники, салаты, пряно-ароматические культуры. Также заниматься делением и пересадкой многолетников, черенкованием растений.

25-27 июля. Луна в Весах. Те же рекомендации, что и в предыдущие два дня, но можно также заниматься сбором чеснока и заготовкой сена.

27-29 июля. Луна в Скорпионе, переход Луны из I во II четверть 27.07 в 15:34. Желательно в этот день ничего не сеять. 28-29 июля (до 10:26) можно пересаживать землянику, сеять зелень для позднего потребления, сеять сидераты, поливать и подкармливать минеральными удобрениями.

29-31 июля. Луна в Стрельце. В это время можно заниматься заготовкой сена, сбором семян, пряных и лекарственных трав.

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