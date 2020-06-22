Посівний календар на липень 2020: коли суворо заборонено виходити на город

Посівний календар на липень 2020 по фазах Місяця підкаже любителям повозитися з грядками на городі або виростити рекордні яблука в саду, коли можна і не можна займатися якимись роботами. Та що там, в деякі дні фахівці не радять навіть показуватися на присадибній ділянці.

1-2 липня. Місяць у Скорпіоні. В цей день дозволено посів сидератів (рослин, що вирощуються з метою їх подальшого закладення в грунт для поліпшення її структури, збагачення азотом і пригнічення росту бур'янів) на звільнені грядки. Ще можна посадити цвітну капусту, посіяти зелені і пряно-ароматичні культури, щавель, шпинат. Можна доглядати за рослинами в теплиці - пасинкувати, поливати і підгодовувати мінеральними добривами.

2-4 липня. Місяць у Стрільці. Можна садити цибулю на перо, заготовляти сіно. В цей день теж можна займатися заготівлею насіння. Зібраний посадковий матеріал дасть добрий урожай у наступному році.

4-6 липня. Місяць у Козерозі, Повня. У ці дні краще не займатися роботами на городі до полудня понеділка, 6 липня. Пік Повного місяця - 5 липня о 07:46.

6-8 липня. Місяць у Водолії. День підходить для заготівлі сіна на біопаливо, догляду за рослинами: полив, підживлення органічними добривами, розпушування і мульчування грунту. Можна обприскувати сад від хвороб і шкідників.

8-11 липня. Місяць у Рибах. Можна зайнятися відсажуванням вусів суниці, поливом і підживлення органічними добривами, закладкою компосту.

11-13 липня. Місяць в Овні, перехід Місяця з III в IV чверть 13 липня о 02:30. Бажано в цей день нічого не сіяти. Але з 11 по 12 липня можна зайнятися посівом редьки для зимового зберігання, копати ранню картоплю, обприскати сад від хвороб і шкідників.

13-16 липня. Місяць у Тельці. Можна садити редьку для зимового зберігання, сіяти качанний салат, копати ранню картоплю. Також можна викопати цибулинні після цвітіння, зайнятися прополкою, розпушуванням і мульчуванням грунту.

16-18 липня. Місяць у Близнюках. У цей день можна садити вуса суниці, доглядати за рослинами і обприскувати від хвороб і шкідників.

18-20 липня. Місяць у Раку, Новомісяччя (20 липня о 20:34). Роботи з рослинами заборонені. Але 18 липня можна сіяти сидерати, закладати компост і полоти бур'яни.

20-23 липня. Місяць у Леві. У ці дні роботи з посадки і пересадки рослин, а також посіви небажані із-за Новомісяччя, але 22 липня можна займатися заготівлею сіна, збором насіння.

23-25 липня. Місяць у Діві. У ці дні можна пересаджувати вуса суниці, сіяти дворічники, салати, пряно-ароматичні культури. Також займатися розподілом і пересадкою багаторічників, живцюванням рослин.

25-27 липня. Місяць у Терезах. Ті ж рекомендації, що і в попередні два дні, але можна також займатися збиранням часнику і заготівлею сіна.

27-29 липня. Місяць у Скорпіоні, перехід Місяця з I в II чверть 27.07 о 15:34. Бажано в цей день нічого не сіяти. 28-29 липня (до 10:26) можна пересаджувати суницю, сіяти зелень для пізнього споживання, сіяти сидерати, поливати і підгодовувати мінеральними добривами.

29-31 липня. Місяць у Стрільці. В цей час можна займатися заготівлею сіна, збором насіння, пряних і лікарських трав.

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