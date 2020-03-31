Посевной календарь на апрель 2020: когда строго запрещено сажать и сеять

Посевной календарь на апрель 2020 поможет сориентировать, в какие дни лучше высаживать те или иные растения согласно фазам Луны. Когда лучше выполнять подкормку или заниматься другими работами по огороду, а когда лучше дать отдохнуть и себе и саженцам - в материале Styler.

Культуры, которые плодоносят над поверхностью грунта, лучше сажать на растущую Луну:

тыква, кабачки, огурцы, патиссоны, арбузы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 апреля;

все виды бобовых - 1, 2, 3, 4, 5 числа;

томаты, баклажаны, перец, капуста (все виды) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 апреля;

любая зелень (укроп, салат, шпинат, перьевой лук) - 1, 2, 3, 4, 5.

На растущую Луну также садят плодовые деревья, кустарники, ягоды (клубника, малина, ежевика) - с 1 по 6 апреля, а также с 27 по 30 апреля.

Также в эти дни занимаются высадкой семян садовых, комнатных цветов и газонной травы.

Растения, которые дают плоды под поверхностью грунта, сажают на убывающую Луну:

картофель, свекла, морковь, пастернак, корневые сельдерей и петрушка - с 12 по 19 апреля;

лук репчатый, чеснок - 12, 13, 17, 18, 19 числа;

В эти же дни советуют высаживать луковичные и клубневые цветы.

Неблагоприятными днями в апреле, когда нельзя заниматься работами по саду или огороду, являются 8 апреля (полнолуние) и 23 апреля (новолуние). Исключение составляет обрезка усов, прополка сорняков, прореживание побегов.

Многие садоводы-огородники также отказываются от высадки растений в дни, которые предшествуют и следуют за этими датами (7, 9, 22 и 24 апреля).

От фазы Луны зависят и другие работы по саду и огороду. К примеру, считается, если полоть сорняки на убывающей Луне, они будут расти медленнее. Подкормку лучше вносить на растущей Луне для растений, что плодоносят над землей, а на убывающей - для корнеплодов.

В таблице ниже показаны благоприятные дни для агротехнических работ.

Работы по саду и огороду зависят от фазы Луны

На растущей Луне нельзя заниматься работами, связанными с корнями растений: укоренение, отделение деток-луковиц и другие.

С вредителями лучше бороться на убывающей Луне.

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