Посівний календар на квітень 2020: коли суворо заборонено садити і сіяти

В посівному календар на квітень 2020 є дати, коли роботами в городі і саду займатися строго заборонено
Посівний календар на квітень 2020 допоможе зорієнтувати, в які дні краще висаджувати ті чи інші рослини за фазами Місяця. Коли краще виконувати підгодівлю або займатися іншими роботами по городу, а коли краще дати відпочити і собі і саджанцям - в матеріалі Styler.
Культури, які плодоносять над поверхнею ґрунту, краще садити на висхідний Місяць:
На висхідний Місяць також садять плодові дерева, кущі, ягоди (полуниця, малина, ожина) - з 1 по 6 квітня, а також з 27 по 30 квітня.
Також у ці дні займаються висаджуванням насіння садових, кімнатних квітів і газонної трави.
Рослини, які дають плоди під поверхнею ґрунту, садять на низхідний Місяць:
У ці ж дні радять висаджувати цибулинні і бульбові квіти.
Несприятливими днями у квітні, коли не можна займатися роботами по саду або городу, є 8 квітня (повня) і 23 квітня (молодик). Виняток становить обрізування вусів, прополювання бур'янів, проріджування пагонів.
Багато садівників-городників також відмовляються від висадки рослин в дні, які передують і слідують за цими датами (7, 9, 22 та 24 квітня).
Від фази Місяця залежать і інші роботи по саду і городу. Наприклад, вважається, якщо полоти бур'яни на низхідний Місяць, вони будуть рости повільніше. Підгодівлю краще вносити на висхідному Місяці для рослин, що плодоносять над землею, а на низхідносму - для коренеплодів.
У таблиці нижче показано сприятливі дні для агротехнічних робіт.
На висхідний Місяць не можна займатися роботами, пов'язаними з корінням рослин: укорінення, відділення діток-цибулин та інші.
З шкідниками краще боротися на низхідний Місяць.
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