Посівний календар на квітень 2020: коли суворо заборонено садити і сіяти

Посівний календар на квітень 2020 (ілюстративне фото: pixabay.com)

В посівному календар на квітень 2020 є дати, коли роботами в городі і саду займатися строго заборонено

Посівний календар на квітень 2020 допоможе зорієнтувати, в які дні краще висаджувати ті чи інші рослини за фазами Місяця. Коли краще виконувати підгодівлю або займатися іншими роботами по городу, а коли краще дати відпочити і собі і саджанцям - в матеріалі Styler.

Культури, які плодоносять над поверхнею ґрунту, краще садити на висхідний Місяць:

гарбуз, кабачки, огірки, патисони, кавуни - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 квітня;

всі види бобових - 1, 2, 3, 4, 5 числа;

томати, баклажани, перець, капуста (всі види) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30 квітня;

будь-яка зелень (кріп, салат, шпинат, цибуля на зелень) - 1, 2, 3, 4, 5.

На висхідний Місяць також садять плодові дерева, кущі, ягоди (полуниця, малина, ожина) - з 1 по 6 квітня, а також з 27 по 30 квітня.

Також у ці дні займаються висаджуванням насіння садових, кімнатних квітів і газонної трави.

Рослини, які дають плоди під поверхнею ґрунту, садять на низхідний Місяць:

картопля, буряк, морква, пастернак, кореневі селера і петрушка - з 12 по 19 квітня;

цибуля ріпчаста, часник - 12, 13, 17, 18, 19 числа;

У ці ж дні радять висаджувати цибулинні і бульбові квіти.

Несприятливими днями у квітні, коли не можна займатися роботами по саду або городу, є 8 квітня (повня) і 23 квітня (молодик). Виняток становить обрізування вусів, прополювання бур'янів, проріджування пагонів.

Багато садівників-городників також відмовляються від висадки рослин в дні, які передують і слідують за цими датами (7, 9, 22 та 24 квітня).

Від фази Місяця залежать і інші роботи по саду і городу. Наприклад, вважається, якщо полоти бур'яни на низхідний Місяць, вони будуть рости повільніше. Підгодівлю краще вносити на висхідному Місяці для рослин, що плодоносять над землею, а на низхідносму - для коренеплодів.

У таблиці нижче показано сприятливі дні для агротехнічних робіт.

Роботи по саду і городу залежать від фази Місяця

На висхідний Місяць не можна займатися роботами, пов'язаними з корінням рослин: укорінення, відділення діток-цибулин та інші.

З шкідниками краще боротися на низхідний Місяць.

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