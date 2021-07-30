"Посещать нельзя": в больнице впервые заговорили о состоянии МакSим

Как рассказал медперсонал, артистка до сих пор находится в реанимации и посещать артистку нельзя никому.

Также в больнице пояснили, что сейчас все отделения находятся в так называемой "красной зоне". Соответственно, именно по этой причине визиты к пациентам, это касается даже ближайших родственников и запрещены.

"Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения – это "красная зона". Посещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах", – сказал представитель медицинского учреждения.