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Посажу всех патриотов: в центре Киева появились лайтбоксы с Венедиктовой

Киев, Четверг 22 октября 2020 16:21
Посажу всех патриотов: в центре Киева появились лайтбоксы с Венедиктовой
Фото: лайтбоксы в центре Киева (facebook.com)
Автор: Styler

Плакаты выполнены в партийной стилистике "Слуг народа"

По центру Киева неизвестные расклеили баннеры с изображением генпрокурора Ирины Венедиктовой и надписью "Посажу всех патриотов". Плакаты выполнены в партийной стилистике "Слуги народа".

В частности, лайтбоксы с Венедиктовой появились на бульваре Тараса Шевченко, на площади Победы, в районе метро "Печерская", "Майдан Незалежности" и "Арсенальная".

На всех баннерах в правом верхнем углу размещен штамп "НК попереджає". Вероятно, идея может принадлежать активистам "Национального Корпуса".

В самом Нацкорпусе отрицают свое отношение к появлению баннеров на улицах Киева, однако, отмечают, что лозунг на плакатах о том, что Венедиктова занимается преследованием патриотов, соответствует действительности.

"По ее указанию фабрикуются уголовные производства против патриотов. Всей стране известно дело "харьковских робингудов", которые начали борьбу против силовых отрядов ОПЗЖ и были брошены за решетку. Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, по которому без доказательств продолжает сидеть в СИЗО по ходатайству прокуратуры ветеран Андрей Антоненко", - сказал руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Напомним, вчера "Нацкорпус" совместно с ветеранскими и патриотическими организациями пикетировал госдачу в Конча-Заспе, где проживает Ирина Венедиктова. Активисты поехали туда сразу после окончания суда по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Как известно, согласно решению Шевченковского районного суда Киева, Андрея Антоненко оставили за решеткой еще на 2 месяца.

Кроме того, с понедельника в Харькове идут суды по делу т.н. "харьковских робингудов". Всем фигурантам также продлевают срок содержания под стражей.

Активисты обвиняют Ирину Венедиктову в целенаправленном преследовании ветеранов и патриотов, покрывании коррупционеров и связи с соратниками Януковича.

Ранее участники "Марша УПА 2020", который прошел в Киеве 14 октября, также требовали отставку генпрокурора.

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Новости Украины Персоны КиеврекламаГенпрокурорИрина Венедиктова

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