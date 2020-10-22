Посаджу всіх патріотів: у центрі Києва з'явилися лайтбокси з Венедиктової

Фото: лайтбокси в центрі Києва (facebook.com)

Плакати виконані в партійній стилістиці "Слуг народу"

У центрі Києва невідомі розклеїли банери із зображенням генпрокурора Ірини Венедиктової і написом "Посаджу всіх патріотів". Плакати виконані в партійній стилістиці "Слуги народу".

Зокрема, лайтбокси з Венедиктової з'явилися на бульварі Тараса Шевченка, на площі Перемоги, в районі метро "Печерська", "Майдан Незалежності" та "Арсенальна".

На всіх банерах в правому верхньому куті розміщено штамп "НК попереджує". Ймовірно, ідея може належати активістам "Національного Корпусу".

В самому Нацкорпусе заперечують своє відношення до появи банерів на вулицях Києва, проте, відзначають, що гасло на плакатах про те, що Венедиктова займається переслідуванням патріотів, відповідає дійсності.

"За її вказівкою фабрикуються кримінальні провадження проти патріотів. Всій країні відомо справу "харківських робінгудів", які розпочали боротьбу проти силових загонів ОПЗЖ і були кинуті за ґрати. Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, по якому без доказів продовжує сидіти в СІЗО за клопотанням прокуратури ветеран Андрій Антоненко", - сказав керівник центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

Нагадаємо, вчора "Нацкорпус" спільно з ветеранськими та патріотичними організаціями пікетувала держдачу в Конча-Заспі, де проживає Ірина Венедиктова. Активісти поїхали туди відразу після закінчення суду по справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва, Андрія Антоненка залишили за ґратами ще на 2 місяці.

Крім того, з понеділка в Харкові йдуть суди по справі так званих "харківських робінгудів". Всім фігурантам також продовжують термін утримання під вартою.

Активісти звинувачують Ірину Венедиктову в цілеспрямованому переслідуванні ветеранів і патріотів, покриванні корупціонерів та зв'язку з соратниками Януковича.

Раніше учасники "Маршу УПА 2020", який пройшов у Києві 14 жовтня, також вимагали відставки генпрокурора.