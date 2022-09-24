Посадіть ці квіти під зиму і навесні отримаєте квітучий сад

Однорічні квіти

Тут вибір дуже широкий. Це і чорнобривці, і волошка, і резеда, і космея, і настурція, і амарант, і дельфініум.

Крім того можна садити: мак, адоніс літній, аліссум морський, астру китайську, гвоздику китайську, годецію великоквіткову, іберіс гіркий та парасольковий, календулу лікарську, кларкію нігтикову, лаватеру тримісячну, лобулярію морську, левовий зев, малькольмію приморську, матіолу дворогу, запашну резеду, хризантему.

Двурічники

Посадіть маргаритку, незабудку, турецьку гвоздику, віолу.

Фото: Незабудка стане окрасою вашого саду (pixabay)

Багаторічники

Тут вибір теж широкий. Як варіант можна завести в своєму саду дзвіночок, примулу, гвоздику, айстру, простріл, лаванду, аконіт, арабіс альпійський, бузульник, гайлардію, гейхеру, гіпсофілу, дельфініум, дицентру, мак східний, дрібнолісник, молочай, поповник, рудбекію.