Посадіть ці квіти біля помідорів, щоб збирати урожай до самих заморозків

Для багатьох, хто має навіть невеликий город, помідори є найважливішою овочевою культурою. Виявляється, одна з речей, яку ви можна зробити, щоб допомогти томатам рости здоровими і сильними - це посадити їх разом з певними рослинами.
Про те, які квіти - найкращі сусіди для помідорів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Park Seed.
Існує кілька причин для посадки певних квітів поруч з помідорами, а саме:
Чорнобривці
Ці квіти вирощували разом з помідорами протягом багатьох років, оскільки вірили, що чорнобривці відлякують шкідливих комах.
Чорнобривці (фото: Freepik)
Нещодавні дослідження підтвердили, що це не забобон, а дієвий спосіб. Чорнобривці особливо добре справляються з білокрилкою.
Соняшники
Ці рослини чудово підходять для залучення комах-запилювачів. Бджоли з'являться у вашому саду заради соняшників, а потім принесуть користь помідорам та іншим овочам.
Соняшники (фото: Freepik)
Красолі
Ці барвисті, легкі у вирощуванні квіти мають репутацію таких, що відлякують попелицю та інших шкідників від ваших помідорів.
Красолі (фото: Wikipedia)
Красолі, яких іноді називають настурціями, також приваблюють своїми квітами комах-запилювачів.
Цинії
Цинії додають саду яскравих кольорів і приваблюють комах-запилювачів. Оскільки цинії мають дуже міцні стебла, метелики також полюбляють сідати на ці квіти.
Цинії (фото: Wikipedia)
Календула
Ця рослина, яку іноді називають нагідками, приваблює комах своїми схожими на маргаритки квітами помаранчевих і жовтих відтінків.
Календула (фото: Wikipedia)
Багато садівників також вважають, що календула відлякує комах-шкідників, приваблюючи саме комах-запилювачів.
Огірочник
Це рослина з м'яким огірковим ароматом має тендітні фіолетові квіти різних відтінків. Багато садівників вважають, що огірочник відлякує томатного рогохвоста, коли квітку вирощують між рослинами томатів.
Огірочник (фото: Wikipedia)
Алісум
Ця рослина буде вкрита білими квітами, які стануть джерелом їжі для паразитичних ос - які допомагають в боротьбі з попелицею.
Алісум (фото: Freepik)
Алісум росте у вигляді чагарнику, що вкриває землю і забезпечує захист ґрунту від випаровування води.
Чебрець
Це чудовий вибір супутньої рослини для томатів, якщо на городі є проблема з жовтим смугастим черв'яком. Висаджування чебрецю на грядці з томатами та навколо неї призводить до зменшення відкладання яєць черв'яками.
Чебрець (фото: Wikipedia)
Чебрець також вкриває землю килимом, допомагаючи утримувати вологу. Однак пам'ятайте, що ця рослина - багаторічна, і якщо ви щороку пересаджуєте помідори, вам також доведеться викопувати і пересаджувати чебрець.
Крім цих квітів, чудовими сусідами для помідорів також стануть такі рослини як базилік, кріп, часник, кінза та орегано.
До речі, раніше ми писали про те, де не варто садити картоплю.
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