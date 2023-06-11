Посадіть на своїй ділянці ці дві ароматні рослини і позбавтеся багатьох проблем

Легкість вирощування

Ці дві ароматні та приємні культури можуть рости практично на будь-якому типі ґрунту. А ще їм не потрібен особливий догляд. Вони можуть чудово рости на будь-якій грядці, і навіть у горщику на підвіконні – щоб ви отримали ароматну зелень до чаю.

М'ята сильно розростається в широчину, тому варто її садити в обмеженому просторі. Це може бути відро без дна або спеціальні борти, якими ви обмежите розповзання коренів по всьому городу.

Відлякують слимаків

Ці дві корисні трави є сенс висаджувати по периметру вашого городу, щоб відлякувати слимаків. Ці шкідники обирають повзти в інший бік, а не продиратися крізь "огорожу" з м'яти або меліси на вашому городі.

Відлякують комах

М'яту і мелісу не люблять не тільки слимаки, а різні комахи, що літають. Наприклад, мухи, москіти та комарі.

Ароматні трави дезорієнтують шкідників, які шукають їстівні їм рослини по запаху. Тому варто по городу розставити такі корисні кущі м'яти та меліси, щоб вони допомагали іншим корисним травам (кропу, коріандру) на вашому городі відлякувати шкідників.

Стануть в пригоді в кулінарії

М'ятні трави відмінно підходять для різних напоїв, страв з м'яса, випічки, варення та десертів. Вони додають свіжого аромату, а листочками можна прикрашати страву на тарілці.

Корисна також меліса – її використовують для літніх прохолодних напоїв, а ще – для чаю, який допомагає заспокоїтися та виспатися.

Трави м'яти та меліси мають лікувальні властивості, їх використовують не тільки в кулінарії, а ще й у медицині, косметології.

Приваблення запилювачів

М'ята та меліса мають специфічний запах, який приваблює комах-запилювачів. Вони паралельно запилюють також культурні рослини, допомагаючи підвищити їх врожайність.