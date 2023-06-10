Як надовго позбутись мурах вдома, в саду чи на городі: перевірений спосіб

Мурахи часто надокучають в саду чи на городі, будуючи свої оселі серед грядок, чи кусаючи городників, коли вони пораються у себе на ділянках. Можна, звісно, навчитися з ними співіснувати, а можна відвадити комах.

Як позбутися мурах, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Навіщо боротися з мурахами

Мурахи можуть видатися безневинними істотами, з якими не варто боротися. Але вони часто є розносниками шкідників та деяких збудників хвороб.

Зокрема, через присутність комах на ваші огірки помідори може напасти попелиця (тля). Річ у тім, що мурахи харчуються паддю - солодкими виділеннями попелиць. І щоб забезпечити попелиць харчуванням, мурахи можуть їх переносити з рослини на рослину.

Як позбутися мурах

За допомогою пасток

Поставте в місце скупчення комах пастку. Наприклад, можна використати "гелеву пастку" Комахи їдять приманку, розносять її заражуючи інших, і поступово зникають з вашої ділянки чи теплиці.

Повний ефект використання пастки ви побачите через два тижні. Мурахи покинуть вашу ділянку.

Такі пастки можна використовувати і в приміщеннях.

За допомогою гранул

Для боротьби з комахами можна розсипати гранули, які продаються в спецмагазинах.

Вам знадобиться 20 грамів гранул на 1 квадратний метр.

Їх можна просто розсипати по ділянці, а можна розчинити у воді і обробити за допомогою пульверизатора місця скупчення мурах, а також шляхи, якими вони ходять.

Цей спосіб теж підходить, як для вулиці, так і для приміщення.

Поливання

У третій спосіб можна проливати цим же засобом (гранулами, розчиненими у воді). Треба залити нори, тріщини, шляхи, якими мурахи ходять.

Такий метод підійде тільки для вулиць.