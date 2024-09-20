Посадіть так смородину восени і наступного року ягоди вразять вас розміром

Коли настає ідеальний час для посадки смородини

Найкраще садити смородину наприкінці вересня - на початку жовтня: до заморозків їй вистачить часу, щоб вкоренитися та зміцніти.

Якщо восени посадити саджанець не встигли, можна перенести роботи на весну (на кінець квітня - початок травня, коли зійшов сніг, і земля прогрілася на глибину не менше 20 см). Але пам'ятайте: у цей період є більший ризик того, що коріння підмерзнуть, і рослина не приживеться, ніж восени.

Зазначені строки - не константа: багато залежить від вашого регіону.

Вибір місця посадки смородини

Щоб кущі були міцними, а майбутні ягідки - солодкими, виберіть сонячне місце, захищене від сильних поривів вітру, на схилі чи височині, але в жодному разі не в низині: смородина не витримує тривалого застою води.

Чим більше сонця потраплятиме на кущі протягом року, тим солодшими будуть ягоди. Особливо це правило важливе для червоної та білої смородини, а чорна чудово почуватиметься і в легкій тіні.

Вдалі сусіди для смородини:

кущі інших сортів смородини,

цибуля,

часник (захищають від шкідників).

Не садіть смородину там, де вона вже росла раніше, а також поряд із деревами, малиною та обліпихою.

Яким має бути ґрунт

Ґрунт має бути родючим, слабокислим або нейтральним. Ідеальний варіант - легкий суглинок, але і на супіщаних ґрунтах кущі почуватимуться добре, особливо якщо це біла або червона смородина.

Якщо на вашій ділянці глинистий ґрунт - це не проблема. Допоможе перегній: додавайте його в ями при посадці й посипайте щороку навколо стовбура.

Усі сорти смородини варто саджати саме восени (фото: Pixabay.com)

Як саджати смородину: поради

Коли визначитеся з місцем, перекопайте відведену під смородину ділянку на глибину лопати, видаліть усі бур'яни, розбийте грудки землі й вирівняйте поверхню.

Потім викопайте ями для саджанців приблизно 40 см глибиною, а якщо ви прихильник максимальної точності, при розрахунку необхідної глибини відштовхуйтесь від сорту та типу ґрунту: яма має бути вдвічі більшою за коріння дорослої рослини.

Змішайте частину викопаної землі з органічним добривом (3 кг на кв. м) та комплексним мінеральним (180 г на кв. м). Якщо земля кисла, додайте доломітове борошно - 0,5 кг на кв. м.

Засипте добрива в яму, а зверху - 5 см землі, щоб уникнути опіків коріння.

Компактні сорти висаджують на відстані метра одне від одного, а розлогим потрібно більше простору - не менше двох метрів. Уздовж паркану кущі також чудово виглядатимуть і почуватимуться добре - головне, не "притуляйте" їх прямо до огорожі, відступіть на метр-півтора.

Як підготувати саджанець зі свого куща смородини

Не обов'язково купувати саджанці, якщо на вашій ділянці вже росте смородина. Для розмноження варто вибрати найбільш здорові, міцні та врожайні кущі.

Зріжте кілька живців із бруньками (на кожному має бути 4 шт.), відріжте верхівки та помістіть гілочки в місткість із водою на три тижні: за цей час вони пустять корінці й будуть готові до посадки.

Етапи посадки саджанця смородини восени

Огляньте саджанець і, якщо помітите хворе коріння, зріжте його й замочіть у воді кімнатної температури на пів доби. Можна додати у воду трохи марганцівки, щоб вона стала блідо-рожевою, або стимулятор росту.

У кожну підготовлену яму вилийте відро води.

Поставте саджанець у яму, нахиліть під кутом 45 градусів і розправте коріння.

Тепер потрібно засипати яму землею. Є кілька нюансів: підсипаючи ґрунт, трохи струсіть саджанець, щоб земля повністю заповнила простір біля корінців. Слідкуйте, щоб коренева шийка саджанця була на 6-9 см нижче рівня ґрунту.

Утрамбуйте землю ногою. Рясно полийте кущ (три-чотири відра).

Замульчуйте землю навколо перепрілим листям, перегноєм або торфом: так волога буде випаровуватися повільніше.

Частіше поливайте смородину теплою водою, особливо якщо надворі досить спекотно, а перед заморозками укрийте саджанці плівкою, а навесні зніміть її.