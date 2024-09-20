Посадите так смородину осенью и в следующем году ягоды поразят вас размером

Секрет крупных ягод смородины заключается в условиях и времени ее посадки осенью. Когда, где и как садить саженец смородины, чтобы у куста были все возможности для активного роста и плодоношения в следующем году?
РБК-Украина (проект Styler) дает точные советы по правильной осенней посадке саженцев смородины.
Лучше сажать смородину в конце сентября - начале октября: до заморозков ей хватит времени, чтобы укорениться и окрепнуть.
Если осенью посадить саженец не успели, можно перенести работы на весну (на конец апреля - начало мая, когда сошел снег, и земля прогрелась на глубину не менее 20 см). Но помните: в этот период есть больший риск того, что корни подмерзнут, и растение не приживется, чем осенью.
Указанные сроки - не константа: многое зависит от вашего региона.
Чтобы кусты были крепкими, а будущие ягодки - сладкими, выберите солнечное место, защищенное от сильных порывов ветра, на склоне или возвышенности, но ни в коем случае не в низине: смородина не выдерживает длительного застоя воды.
Чем больше солнца будет попадать на кусты в течение года, тем слаще будут ягоды. Особенно это правило важно для красной и белой смородины, а черная будет прекрасно чувствовать себя и в легкой тени.
Удачные соседи для смородины:
Не сажайте смородину там, где она уже росла раньше, а также рядом с деревьями, малиной и облепихой.
Почва должна быть плодородной, слабокислой или нейтральной. Идеальный вариант - легкий суглинок, но и на супесных почвах кусты будут чувствовать себя хорошо, особенно если это белая или красная смородина.
Если на вашем участке глинистый грунт - это не проблема. Поможет перегной: добавляйте его в яму при посадке и посыпайте каждый год вокруг ствола.
Когда определитесь с местом, перекопайте отведенный под смородину участок на глубину лопаты, удалите все сорняки, разбейте комья земли и выровняйте поверхность.
Затем выкопайте ямы для саженцев примерно 40 см глубиной, а если вы приверженец максимальной точности, при расчете необходимой глубины отталкивайтесь от сорта и типа почвы: яма должна быть вдвое больше корней взрослого растения.
Смешайте часть выкопанной земли с органическим удобрением (3 кг/кв. м) и комплексным минеральным (180 г/кв. м). Если земля кислая, добавьте доломитовую муку - 0,5 кг на кв. м.
Засыпьте удобрения в яму, а сверху - 5 см земли, чтобы избежать ожогов корней.
Компактные сорта высаживают на расстоянии метра друг от друга, а пространным требуется больше пространства - не менее двух метров. Вдоль забора кусты также будут прекрасно смотреться и чувствовать себя хорошо - главное, не "прижимайте" их прямо к ограде, отступите на метр-полтора.
Не обязательно покупать саженцы, если на вашем участке уже растет смородина. Для размножения следует выбрать наиболее здоровые, крепкие и урожайные кусты.
Срежьте несколько черенков с почками (на каждом должно быть 4 шт.), отрежьте верхушки и поместите веточки в емкость с водой на три недели: за это время они пустят корешки и будут готовы к посадке.
Осмотрите саженец и, если заметите больные корни, срежьте их и замочите в воде комнатной температуры на пол суток. Можно добавить в воду немного марганцовки, чтобы она стала бледно-розовой или стимулятор роста.
В каждую подготовленную яму вылейте ведро воды.
Поставьте саженец в яму, наклоните под углом 45 градусов и расправьте корни.
Теперь нужно засыпать яму землей. Есть несколько нюансов: подсыпая почву, немного встряхните саженец, чтобы земля полностью заполнила пространство у корешков. Следите, чтобы корневая шейка саженца была на 6-9 см ниже уровня почвы.
Утрамбуйте землю ногой. Обильно полейте куст (три-четыре ведра).
Замульчивайте землю вокруг перепревшей листвой, перегноем или торфом: так влага будет испаряться медленнее.
Чаще поливайте смородину теплой водой, особенно если на улице достаточно жарко, а перед заморозками укройте саженцы пленкой, а весной снимите ее.
Раньше мы писали, как надо посадить малину осенью, чтобы она хорошо росла.
Читайте также, какие овощи вы можете усадить сейчас на подоконнике, чтобы зимой собирать урожай.
При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Gardener's World, Fair Planet, Bob Vila.