Посадіть капусту під зиму, щоб отримати швидкий і щедрий урожай

Досвідчені городники кажуть, що посадка капусти під зиму - чудова ідея, якщо ви хочете отримати ранній урожай городини. Але є й деякі нюанси.
Про це пише канал Дача. Сад і город.
Обробляти насіння для озимого посіву не потрібно. Головне - використовувати сухий посівний матеріал. Для посадки підготуйте на 20-40% більше насіння, ніж зазвичай.
Мета городника - посадити овоч під зиму, щоб отримати урожай навесні. Багатьох городників хвилює питання, чи можна садити овоч безпосередньо перед зимою. Через страх холодів вони проводять посіви ранньої осені. Однак це помилка: якщо посіяти насіння в теплий ґрунт, наприклад, у вересні, овочі проростуть до приходу зими, перші морози знищать урожай, і підзимовий посів не матиме сенсу.
В умовах нестабільної погоди завжди треба звертати увагу на прогнози синоптиків і вибирати терміни посіву капусти, виходячи з поточної ситуації.
Точні терміни посіву складно назвати, але треба пам'ятати, що температура ґрунту не має бути вище +3 градуси. Орієнтовні терміни - кінець жовтня - листопад.
Перед посадкою треба завчасно перекопати ділянку, видалити бур'яни, підживити ґрунт сумішшю з 10 л гною, 1 кг подрібненого вугілля і 200 г суперфосфату.
Можна висівати насіння:
Заготовте заздалегідь пухку землю, якої будете присипати насіння.
Захистіть посадку тирсою, ялиновим гіллям, щитами або спанбондом. Коли настане весняне тепло, зніміть захист.
Коли зійдуть сходи, удобрюйте рослина органічними і мінеральними підживлення.
Навесні прорідіть посадку. Полив весняних сходів повинен бути рівномірним, з періодичністю від 4 до 10 днів.
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