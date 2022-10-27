Посадіть капусту під зиму, щоб отримати швидкий і щедрий урожай

Переваги посадки капусти під зиму

Дозрівання овочу прискорюється на термін від 2 тижнів до 1 місяця.

Насіння, яке пережило морози, стійке до низьких температур і інфекцій.

Економія часу - при посадці восени не потрібно додатково обробляти грядки навесні і вирощувати розсаду на балконі.

Cніг з настанням весни тане і підживлює вологою посіви, через що втрачається можливість сухості ґрунту.

Овочі мають особливий приємний смак.

Недоліки посадки капусти під зиму

При низькій температурі частину насіння гине, тому потрібно засівати майже в 2 рази більше звичайного.

Підготовка грядок проходить після завершення основних городніх робіт.

Неможливо назвати точну дату посіву - все залежить від погодних умов, а поступова зміна клімату не дає можливості заздалегідь прорахувати терміни.

Ймовірні зимові відлиги і весняні заморозки можуть проростити завчасно або зіпсувати вже посаджені насіння.

Для успішного посіву важливо точно дотримуватися технологій. Необхідно грамотно підготувати насіння, грядки і дотримати терміни посадки.

Як підготувати насіння, коли і як садити

Обробляти насіння для озимого посіву не потрібно. Головне - використовувати сухий посівний матеріал. Для посадки підготуйте на 20-40% більше насіння, ніж зазвичай.

Мета городника - посадити овоч під зиму, щоб отримати урожай навесні. Багатьох городників хвилює питання, чи можна садити овоч безпосередньо перед зимою. Через страх холодів вони проводять посіви ранньої осені. Однак це помилка: якщо посіяти насіння в теплий ґрунт, наприклад, у вересні, овочі проростуть до приходу зими, перші морози знищать урожай, і підзимовий посів не матиме сенсу.

В умовах нестабільної погоди завжди треба звертати увагу на прогнози синоптиків і вибирати терміни посіву капусти, виходячи з поточної ситуації.

Точні терміни посіву складно назвати, але треба пам'ятати, що температура ґрунту не має бути вище +3 градуси. Орієнтовні терміни - кінець жовтня - листопад.

Перед посадкою треба завчасно перекопати ділянку, видалити бур'яни, підживити ґрунт сумішшю з 10 л гною, 1 кг подрібненого вугілля і 200 г суперфосфату.

Можна висівати насіння:

в борозни,

рівномірно по ділянці.

Заготовте заздалегідь пухку землю, якої будете присипати насіння.

Захистіть посадку тирсою, ялиновим гіллям, щитами або спанбондом. Коли настане весняне тепло, зніміть захист.

Коли зійдуть сходи, удобрюйте рослина органічними і мінеральними підживлення.

Навесні прорідіть посадку. Полив весняних сходів повинен бути рівномірним, з періодичністю від 4 до 10 днів.