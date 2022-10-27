Посадите капусту под зиму, чтобы получить быстрый и щедрый урожай

Опытные огородники говорят, что посадка капусты под зиму – отличная идея, если вы хотите получить ранний урожай овощей. Но есть некоторые нюансы.
Об этом пишет канал Дача. Сад і город.
Обрабатывать семена для озимого посева не нужно. Главное – использовать сухой посевной материал. Для посадки подготовьте на 20-40% больше семян, чем обычно.
Цель огородника – посадить овощ под зиму, чтобы получить урожай весной. Многих огородников волнует вопрос, можно ли садить овощ непосредственно перед зимой. Из-за страха холодов они проводят посевы ранней осенью. Однако это ошибка: если посеять семена в теплую почву, например в сентябре, овощи прорастут до прихода зимы, первые морозы уничтожат урожай, и подзимний посев не будет иметь смысла.
В условиях нестабильной погоды всегда следует обращать внимание на прогнозы синоптиков и выбирать сроки посева капусты, исходя из текущей ситуации.
Точные сроки посева сложно назвать, но следует помнить, что температура почвы не должна быть выше +3 градуса. Ориентировочные сроки – конец октября – ноябрь.
Перед посадкой нужно заблаговременно перекопать участок, удалить сорняки, подкормить почву смесью из 10 л навоза, 1 кг измельченного угля и 200 г суперфосфата.
Можно высевать семена:
Заготовьте заранее рыхлую землю, которой будете присыпать семена.
Защитите посадку опилками, лапником, щитами или спанбондом. Когда придет весеннее тепло, снимите защиту.
Когда взойдут посевы, удобряйте растение органическими и минеральными подкормками.
Весной проредите посадку. Полив весенней поросли должен быть равномерным, с периодичностью от 4 до 10 дней.
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