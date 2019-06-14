Порвали отношения: Свитолина разошлась со своим бойфрендом

Элина Свитолина разорвала отношения со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. О своем романе с двукратным финалистом Кубка Дэвиса первая ракетка Украины впервые объявила 17 января, и вот спустя около пять месяцев французское издание We Love Tennis пишет, что спортсмены больше не встречаются.

Слухи о разрыве между украинкой и французом возникли после того, как их общий аккаунт в Instagram, на котором они вместе публиковали видео, 8 июня был удален. 14 июня журналисты получили подтверждение предположениям от "надежного источника".

Кроме того, из аккаунтов теннисистов пропали совместные фотографии. Впрочем, Элина и Гаэль никак не комментируют информацию о разрыве отношений.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Отметим, что в этом сезоне у Свитолины и Монфиса есть реальные спортивные цели. В частности, украинская спортсменка уже на следующей неделе начнет выступление на на турнире WTA Premier в Бирмингеме (Великобритания).

Напомним, что Свитолина ранее встречалась с игроком в крикет сборной Англии Рисом Топли.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис (Фото: коллаж РБК-Украина)

Как сообщалось, совсем недавно, в июне, Свитолина засветила колечко на безымянном пальце, чем вызвала у фанатов множество вопросов.

Также мы писали о том, что Элина Свитолина оплатила операцию стоимостью 12 тысяч евро 16-летней украинской теннисистке Дарье Лопатецкой, которая разорвала мениск и не сможет продолжить выступление на профессиональном турнире ITF в Риме.