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Свитолина засветила колечко на безымянном пальце

STYLERПерсоны    12.06.2019 - 15:43
Свитолина засветила колечко на безымянном пальце
Свитолина засветила колечко на безымянном пальце (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина шокировала неожиданным поступком

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина засветила колечко на безымянном пальце, чем вызвала у фанатов множество вопросов. Соответствующую публикацию девушка разместила в соцсети Instagram.

Свитолина, которая не так давно добавила две позиции и теперь находится на седьмом месте, снова привлекла внимание своих поклонников, однако на этот раз не спортивными достижениями, а личной жизнью.

К слову, только недавно Свитолина бросила своего бойфренда Монфиса. К такому выводу пришли фанаты, когда пара удалила общий аккаунт в Instagram g.e.m.s_life, где публиковали совместные фотографии и видео.

А теперь в рекламе одной из известных сети отелей по всему миру Элина появилась в кадре с кольцом на безымянном пальце. К слову, подписчикам остается лишь предполагать, что может значить подобный жест, ведь сама спортсменка личную жизнь не комментирует.

Свитолина засветила колечко на безымянном пальцеСвитолина засветила кольцо на безымянном пальце (фото: instagram.com/elisvitolina)

Напомним, что Элина Свитолина восхитила стильным total black образом.

Ранее Элина Свитолина восхитила спортивными ножками в мини-шортах.

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