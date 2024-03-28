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Порвала з Netflix через "роль росіянки". Зірка Голлівуду з України зізналась, скільки їй це коштувало

Іванна Сахно розірвала контракт з Netflix через "роль росіянки" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно пригадала, як розірвала контракт із Netflix через "роль росіянки". Дівчина розповіла також про наслідки такого рішення для її кар'єри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про цю вже голлівудську актрису та що саме трапилося з її контрактом з Netflix.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: інтерв'ю Іванни Сахно Марічці Падалко, Wikipedia.

Що треба знати про Іванну Сахно

Іванна Сахно народилась 14 листопада 1997 року в місті Києві у сім'ї працівників кіно - режисерки Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахна.

У дитинстві дівчинка мріяла стати таксисткою чи фігуристкою, проте врешті стала саме акторкою.

В Україні юна Сахно стала відомою після випадкової появи у ситкомі "Леся+Рома" та ролі у фільмі "Іван Сила".

У неповних 16 років - у 2013 році - вона разом із батьками переїхала до Лос-Анджелеса, де залишилась жити й працювати.

У Голлівуді Іванна вперше заявила про себе після ролей у малобюджетних фільмах 2017 року - "Дерево тіл" й "Забрати назад не можна".

Справжнє ж визнання до акторки прийшло у 2018 році, коли на екрани вийшли два великобюджетні блокбастери з її участю - "Тихоокеанський рубіж 2" й "Шпигун, який мене кинув".

Розірвання контракту з Netflix і наслідки

Під час розмови з Марічкою Падалко Сахно розповіла, що відмовляється виконувати ролі росіянок. Її команда знає про таку чітку проукраїнську позицію, тому навіть не пропонує дівчині подібних проектів.

"Це навіть не питання. Зараз у Голлівуді все менше і менше репрезентують росіян. Моя команда знає й одразу каже "ні", - зізналась вона.

Водночас акторка пригадала, як змушена була розірвати контракт із Netflix.

За словами дівчини, вона була "приєднана до серіалу Netflix" ще під час пандемії COVID-19. На той момент це була одна з перших її головних ролей у великому серіалі цієї продюсерської компанії.

"Це була роль росіянки. Це була роль американки, але в неї був бекграунд із Радянського Союзу", - уточнила акторка.

Вона пригадала, що потім проект, "не розпочавши зйомки", закрився "на ковід".

"І я зрозуміла, що просто не можу грати людину навіть із Радянського Союзу. І я розірвала контракт із Netflix", - визнала Сахно.

Крім того, вона зізналась, що мала через це певні "проблеми".

"Наступна робота, яку роблю з Netflix, я їм винна 50 відсотків своєї зарплати. Через те, що я розірвала той контракт", - підсумувала Іванна.

 

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