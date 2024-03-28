Порвала с Netflix из-за "роли россиянки". Звезда Голливуда из Украины призналась, сколько ей это стоило

Что нужно знать про Иванну Сахно

Иванна Сахно родилась 14 ноября 1997 года в Киеве в семье работников кино - режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно.

В детстве девочка мечтала стать таксистом или фигуристкой, однако стала впоследствии именно актрисой.

В Украине юная Сахно стала известна после случайного появления в ситкоме "Леся+Рома" и роли в фильме "Іван Сила".

В неполных 16 лет - в 2013 году - она вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес, где осталась жить и работать.

В Голливуде Иванна впервые заявила о себе после ролей в малобюджетных фильмах 2017 года - "Дерево тел" и "Убрать назад нельзя".

Настоящее же признание к актрисе пришло в 2018 году, когда на экраны вышли два крупнобюджетных блокбастера с ее участием - "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня бросил".

Расторжение контракта с Netflix и последствия

Во время разговора с Маричкой Падалко Сахно рассказала, что отказывается исполнять роли россиянок. Ее команда знает о такой четкой проукраинской позиции, поэтому даже не предлагает девушке подобных проектов.

"Это даже не вопрос. Сейчас в Голливуде все меньше и меньше представляют россиян. Моя команда знает и сразу говорит "нет", - призналась она.

В то же время актриса вспомнила, как вынуждена была расторгнуть контракт с Netflix.

По словам девушки, она была "присоединена к сериалу Netflix" еще во время пандемии COVID-19. На тот момент это была одна из первых ее главных ролей в большом сериале этой продюсерской компании.

"Это была роль россиянки. Это была роль американки, но у нее был бэкграунд из Советского Союза", - уточнила актриса.

Она вспомнила, что потом проект, "не приступив к съемкам", закрылся "на ковид".

"И я поняла, что просто не могу играть человека даже из Советского Союза. И я разорвала контракт с Netflix", - признала Сахно.

Кроме того, она призналась, что имела из-за этого определенные "проблемы".

"Следующая работа, которую делаю с Netflix, я им должна 50 процентов своей зарплаты. Из-за того, что я расторгла тот контракт", - подытожила Иванна.