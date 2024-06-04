Порушують сон та засинання: вчені назвали шкідливий продукт, який популярний у багатьох українців

Дослідники з Франції визначили продукти харчування, які мають вплив на хронічне безсоння. Споживання таких продуктів на вечерю можуть викликати проблеми з засинанням ввечері та знизити якість відпочинку вночі.

Які саме продукти можуть впливати на якість сну та засинання ввечері, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Elsevier.

Група вчених з США та Франції під керівництвом Марі-П'єр Сен-Онж з Колумбійського університету провела масштабне епідеміологічне дослідження, де оцінила зв'язок між споживанням ультраперероблених продуктів і хронічним безсонням. Для дослідження використовувалася національна електронна система харчування Франції, яка оновлюється кожні шість місяців.

Учасники опитування заповнюють три добові звіти про раціон харчування протягом двох тижнів. До ультраперероблених продуктів вчені віднесли ті, які містять безліч інгредієнтів, що зазвичай не використовується в домашньому приготуванні їжі: локшина швидкого приготування, газована вода, рибні та курячі напівфабрикати, енергетичні батончики та інше.

Середній відсоток жінок у вибірці - 77, середній вік - 50 років. Первинний аналіз показав, що учасники з хронічним безсонням мали вищий відсоток ультраперероблених продуктів у раціоні, ніж ті, у кого не було безсоння.

У повній вибірці, скоригованій моделі, ризик хронічного безсоння підвищувався на шість відсотків при кожному збільшенні частки ультраперероблених продуктів у раціоні на 10%. У чоловіків цей ризик підвищувався на 5%, а у жінок - на 9%. Статистичний аналіз показав, що споживання таких продуктів підвищує ризик безсоння незалежно від статі, віку, соціально-економічного статусу та різних детермінант здоров'я.

Варто зазначити, що у всьому світі спостерігається істотне зростання споживання продуктів промислового виробництва. У багатьох країнах світу люди значно частіше стали споживати напівфабрикати - бо це значно економить час на приготування вечері для людей, які багато працюють.

Ультраперероблені продукти - це ті, які пройшли інтенсивну промислову обробку і містять добавки на кшталт штучних ароматизаторів і барвників, велику кількість цукру, жиру та солі. При цьому в них міститься мала кількість харчових волокон.

Така їжа негативно впливає на здоров'я людини й дослідження на цю тему показують, що вони не тільки впливають на якість сну, а й з підвищеним ризиком виникнення діабету другого типу і серцево-судинних захворювань, а ще деяких видів пухлин.

Всесвітня організація здоров'я рекомендує додавати до свого раціону якомога більше фруктів, овочів, бобових і цільнозернових продуктів. А от ультраперероблені продукти, складні вуглеводи та ненасичені жири - звести до мінімуму.