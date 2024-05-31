Цей продукт харчування - абсолютний чемпіон для збереження молодості шкіри

Ваше харчування може мати як позитивний, так і негативний вплив на зовнішній вигляд вашої шкіри та загальний стан здоров’я. Тому, якщо ви хочете мати здорову та сяячу шкіру, вам потрібно слідкувати за тим, що ви їсте.

Про те, що потрібно вживати для здорової шкіри, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Shape.

Роль харчування в здоров'ї шкіри

Кілька ключових поживних речовин відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я шкіри, і кожна впливає на шкіру різними способами:

Вітамін А підтримує виробництво та відновлення клітин шкіри, що може допомогти зменшити появу зморшок.

Вітамін С сприяє виробленню колагену, який необхідний для підтримки еластичності шкіри та запобігання в’ялості.

Вітамін Е захищає шкіру від вільних радикалів і може допомогти зменшити появу рубців.

Вітамін D підтримує ріст і відновлення клітин шкіри. Він відіграє певну роль у загоєнні ран.

Білок необхідний для виробництва колагену, який запобігає провисанню шкіри.

Антиоксиданти допомагають захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами, які можуть спричинити передчасне старіння та проблеми зі шкірою.

Омега-3 жирні кислоти допомагають зменшити запалення, що може допомогти при захворюваннях шкіри, пов’язаних із запаленням, наприклад прищах та екземі.

Їжа №1 для здоров’я шкіри

Багато продуктів, багатих на поживні речовини, можуть творити чудеса зі шкірою, якщо їх включити в наш звичайний раціон. Однак, якщо експертам довелося вибрати лише один, то вживання жирної риби, багатої омега-3, як-от лосось, було одним із продуктів, які постійно згадувалися.

Сертифікований дерматолог Маріса Гаршик зазначає, що жирні кислоти Омега-3 також можуть допомогти підвищити гідратацію шкіри, що сприяє зволоженню шкіри.

Одне дослідження підтвердило, що омега-3 допомагає зробити шкіру більш еластичною. Лосось також є джерелом вітаміну Е, який допомагає захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами.

Жирна риба - це суперпродукт для краси шкіри (фото: freepik.com)

Інші продукти, які сприяють здоровій шкірі

Авокадо

Багатий мононенасиченими жирами, а також вітамінами А і С, які важливі для підтримки сильних тканин і запобігання сухості шкіри. Додавайте авокадо до салатів, мажте їм тости або комбінуйте з червоною рибою.

Мигдаль і мигдальне молоко

Нещодавні дослідження навіть показали, що мигдаль може зменшити утворення зморшок. Спробуйте доповнити ранкову кашу мигдалем і мигдальним молоком або додайте їх у свій улюблений смузі.

Шпинат і яєчні жовтки

Ці продукти багаті лютеїном, каротиноїдом, який захищає вашу шкіру від пошкодження ультрафіолетом, пояснює Тауб-Дікс. Приготуйте омлет зі шпинату, щоб правильно почати свій ранок.

Консервовані помідори

Консервовані помідори багаті на лікопін, антиоксидант, який допомагає шкірі залишатися пружною та гладкою. Лікопін легше засвоюється у варених помідорах, ніж у свіжих. Використовуйте їх у насичених овочами супах або рагу або приготуйте шакшуку, щоб отримати додаткові переваги від яєчних жовтків.

Морква

Морква містить каротиноїди бета-каротин і лікопін, які можуть допомогти захистити від сонячних променів. Спробуйте їх смаженими або перекусіть сирими.

Апельсини та цитрусові

Апельсини та цитрусові мають високий вміст вітаміну С, який підтримує вироблення колагену, покращує текстуру шкіри та допомагає зменшити появу тонких ліній і зморшок. Крім того, їх легко взяти з собою та очистити від шкірки, коли ви будете готові насолоджуватися.

Зелений чай

Зелений чай містить поліфеноли, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості, які можуть зменшити ризик пошкодження шкіри ультрафіолетовим випромінюванням і сприяти вирівнюванню тону шкіри. Також зелений чай сприяє гарному травленню.