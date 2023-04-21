За нарушение - штраф: в каких местах категорически запрещено курить
В Украине каждый потребитель имеет право на бездымную среду, особенно в общественных местах. Есть определенные месяцы, в которых запрещено курить.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.
Что известно
В целом то, что каждый гражданин имеет право на бездымную среду, гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".
На сегодняшний день запрещено употреблять в общественных местах не только кальяны, табачные изделия и электронные сигареты, но и сигареты для нагрева (ТВЭНы) вместе с устройствами для нагрева табака.
Где запрещено курить
В Украине упомянутые ограничения действуют в следующих местах:
- лифтах и таксофонах;
- в помещениях и территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и территории учебных заведений;
- в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в объектах культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в отелях;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в общественном транспорте и такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках общественного транспорта.
За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.
Также местные советы в своих пределах могут дополнительно определять места, где запрещено курение на любой срок.
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