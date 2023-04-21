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За нарушение - штраф: в каких местах категорически запрещено курить

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Пятница 21 апреля 2023 12:01
За нарушение - штраф: в каких местах категорически запрещено курить В каких местах запрещено курить (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине каждый потребитель имеет право на бездымную среду, особенно в общественных местах. Есть определенные месяцы, в которых запрещено курить.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

Что известно

В целом то, что каждый гражданин имеет право на бездымную среду, гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

На сегодняшний день запрещено употреблять в общественных местах не только кальяны, табачные изделия и электронные сигареты, но и сигареты для нагрева (ТВЭНы) вместе с устройствами для нагрева табака.

Где запрещено курить

В Украине упомянутые ограничения действуют в следующих местах:

  • лифтах и таксофонах;
  • в помещениях и территории заведений здравоохранения;
  • в помещениях и территории учебных заведений;
  • в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в объектах культурного назначения;
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в отелях;
  • в помещениях общежитий;
  • на детских площадках;
  • в местах общего использования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в общественном транспорте и такси;
  • на вокзалах и станциях;
  • на остановках общественного транспорта.

За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.

Также местные советы в своих пределах могут дополнительно определять места, где запрещено курение на любой срок.

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